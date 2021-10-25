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室友太吵！台大女報復「鎖門2次」挨告強制罪　超慘代價曝光

▲▼台灣大學。（圖／資料照／台灣大學）

▲台大2名同寢女大生因生活習慣差異對簿公堂。（圖／資料照／台灣大學）

記者莊智勝／台北報導

就讀國立台灣大學的周姓女大生與同寢室的陳姓女大生積怨甚深，日前周女不滿陳女使用電腦聲音過大，竟趁陳外出購買食物時兩度反鎖房門，使得陳女不得其門而入，憤而報警提告。台北地院審理後，依強制罪判處周女拘役8日、緩刑2年，須賠償陳女2萬8000元。

檢方調查，周、陳2人同就讀台大，還是同寢室友，但2人因彼此生活習慣差異過大，平時多有嫌隙，相處並不融洽；今年1月下旬下午，周女不滿陳女在寢室內使用電腦音量過大，當場向陳反映，但陳卻不予理會，周女氣憤之下，趁著陳女外出購買食物時反鎖房門，導致陳女返回時無法進入寢室。當下陳女知悉周還在寢室內，因此敲門要求周開門，但周卻不理。

陳女無奈，只得求助宿舍輔導員，經借取備鑰後始得進入房門；不料當陳女再次外出歸還備用鑰匙時，周卻又故技重施，再度將房門反鎖。但此次陳女有帶鑰匙，因此得以進門。

陳女不甘遭反鎖門外，事後報警提告周涉嫌強制罪。周女到案後坦承，與陳女關係不睦，當天因陳女的反應令她不舒服，才會想要鎖門報復，但辯稱自己僅反鎖了1次，想不起來是否有鎖第2次門。事後檢方依強制罪起訴周女，法院審理時，雙方達成認罪協商，法官判處周女拘役8日、緩刑2年，須賠償陳女2萬8000元。

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