臺中原創精品展　年度限定最終站亞洲大學開跑

▲「TCOD台中原創」展，多樣創意設計產品展現出台灣文創軟實力。（圖／TCOD提供，下同）

生活中心／台中報導

喜歡創意設計的人，可不能錯過「TCOD台中原創」展，這次集結了23家在地品牌，在亞洲大學現代美術館禮品店，以快閃店形式打造城市選品平臺，展出獲選的原創商品，也展現台灣文創軟實力。

亞洲大學現代美術館禮品店營運總監吳珈瑩表示，「《TCOD台中原創首屆商品》，在創新、文化及藝術等方面皆有高水準呈現，在地文化透過創意設計形塑城市品牌，已是國際趨勢，籍由《越在地越國際》的概念，成為許多文創業者新進、轉型的思考方向。」獲選品牌業者也分享，能在日本知名建築師安藤忠雄設計的美術館裡，展售自己設計的商品，讓大家多認識台灣優秀的設計，感到非常開心。

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▲富有童趣的創意商品，為生活帶來新意。

此次展售商品非常多元化，包括了工藝品、手作、食品、設計小物等，像是光山行本色漆器、大木文創百變童玩具、大甲阿嬤手工編織的溪泉窗花手挽袋、致贈外賓首選禮樺泰湖心亭漆器等。除了匠人手作外，還有包裝設計獲選商品，以及創意生活類獲選商品，包括手沖掛耳茶、金屬濾杯手沖組、木葫蘆如意盤、擴音手機座等設計商品，為生活帶來滿滿的新體驗。

臺中文化局表示，「TCOD台中原創」快閃店，配合臺中購物節及振興券活動，現場單筆消費滿2000元即有機會獲贈價值220元質感名片夾1個(數量有限送完即止)，還有其他多項優惠，即日起至11月21日止，歡迎民眾前往參觀。更多台中原創相關資訊請至官網查詢。https://www.tcod.com.tw



