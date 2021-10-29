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不藏私的5個超實用大理石設計位置　小資也能打造時尚輕奢宅

文／時尚家居

設計裝修中，有人喜歡中式風格、有人喜歡歐式、也有人喜歡木材。每個人的喜好不同，但很神奇的是大家對大理石一點也不反感。反而大理石，能夠融入各種設計裝修風格中，還能帶出另一個層次的美感。而空間精采價值的擘畫，往往取決於設計者如何在有限的空間內，塑造「簡約、獨特、品味」之空間情境，今天不藏私的公開5個一般居家空間也能改裝大理石設計的應用位置，讓你的家也能挹注輕奢時尚生活美學。

1. 電視牆，居家風格的第一印象

大家到了一個全新的居家空間，若屋主沒有特別的需求與嗜好，通常經過玄關後便是客廳區域，而客廳最主要的視覺方向非電視牆莫屬！為了展現高雅、大器、輕奢風範，可以選擇大理石作為電視牆來彰顯氣度，例如來自義大利簡約清爽的卡拉拉白大理石、氣質款的銀狐大理石、經典沉著的黑雲石等都是常見的電視牆選擇。

（圖／大興石材）

▲5個一般居家可應用的大理石設計位置。（圖／大興石材提供）

挑選大理石除了觀察肌理、對花與色系，其硬度與色澤也是可以深入探索的空間，對於你家適合哪一種石材，建議民眾可以直接詢問大興石材這樣的專業石材品牌或搭配的室內設計師進一步了解。

2.餐廳地坪與中島吧檯，化身神秘私人酒吧

許多屋主會將客廳布置得美輪美奐，卻常常忽略市內最大比例的「地坪」，而且真正彰顯品味的細節往往在餐廳這個區域，因此餐廳地坪是打造輕奢宅的一大關鍵。尤其現在年輕人許多都喜歡開放式餐廚空間，從300坪的豪宅到30坪的老公寓都能做到開放式餐廚空間，餐廳地坪石材挑選得好，可以讓風格加分不少。

並且現在很多家庭在裝修廚房時會選擇做中島吧檯設計，吧檯檯面選用大理石就很有低調奢華格調，配合燈光的照明，浪漫又具有情調，從餐廳地坪到吧台都使用大理石設計，其外觀精緻美觀又具有高貴感，一瞬間讓家裡的餐廚空間整體立體感更加突出，彷彿在家中為自己打造的一個神祕的私人酒吧，為家中帶入更多層次。

（圖／大興石材）

（圖／大興石材）

3.衛浴空間，以優雅之姿洗澡吧！

隨著人們生活水平的不斷提高，在浴室中鋪設天然石材已逐漸成為一種時尚。石材的顏色、花紋與質感等因素在選用上往往依據業主的主觀感覺。常用在浴室的裝飾石材主要有大理石和花崗石。一般喜歡採用大理石作為洗臉台的裝飾台面，淺色系大理石是最多人裝修衛浴設備的選擇，看起來明亮清爽，能從格局本身提升空間質感，即使浴室樣式是十分素樸的基本款，也因大理石本身的光潤盡顯優美質感。

而浴室的地板與牆面則選用較為高檔的天然石材來裝飾，給浴室平添了幾分高雅的氣氛，若想再增添一點個性，還可選擇深色石材，讓石材獨有的光澤在氤氳水氣中柔和綻放，打造出現代感十足、精緻奢華宛如電影場景風格的衛浴空間。

（圖／大興石材）

（圖／大興石材）

4.臥房空間，同時擁有大器夢幻與溫馨舒適

想要房間擁有夢幻卻同時具有高質感、耐看、有氣質卻不知該如何下手佈置的時尚房間首選的關鍵字絕對是大理石！不用整間房都做滿大理石，只要適當拿捏石材的比例，也能同時擁有溫馨、暖心舒適的臥房空間。

（圖／大興石材）

5.擺飾及收納，品味立即提升

運用大理石做裝潢，時常會有切割石材的餘料，可別急著丟掉！這些石材餘料可運用在製作門檻、窗框等較細長的地方。若餘料大小適當，還可以再製作作成沙發邊桌、小茶几。除此之外，還可發揮巧思將石材餘料作成面紙盒、置物盤、砧板、沙發旁的扶手台。不僅物盡其用，室內整體風格更一致，在個細節處展現個人品味，打造零死角的輕奢感精品住宅！

最後，只要你有想在家裡增添或改造大理石設計，一定要先找大興石材這樣專業的石材達人諮詢，因為每一塊石材開採自不同國家、區域，所展現獨特、細緻的紋理、色澤，學問真的太多了，透過專家才能讓你每一分錢都花得有價值，真正發揮石材特性，妝點出時尚不退流行的生活場域！

（圖／大興石材）

※本文由《時尚漫旅》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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