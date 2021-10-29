日本萬聖節超瘋狂！　黑幫山口組竟然還會「貼心發糖果」給小孩？

記者王佩翊／綜合報導

不給糖就搗蛋！一年一度的萬聖節即將來臨，Podcast節目《宇宙人外信》最新一集節目也特地聊到了有關於日本的萬聖節文化以及有關於萬聖節的英文單字。其中主持人也提到，每年萬聖節都會有成千上萬的民眾集結在涉谷開巨大的萬聖節派對，不僅如此，同時還分享了有關於山口組的萬聖節小故事。

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在節目一開始，主持人Ryan就提到，萬聖節的英文是「Halloween」，而在萬聖節會有很多人扮裝成特殊角色，因此扮裝的英文就可以說是「dressed up as…」。此外，有許多小朋友會在萬聖節到鄰居家要糖果，這樣「不給糖就搗蛋」的活動則是「trick-or-treat」。

▲一年一度的萬聖節即將來臨。（圖／達志影像／美聯社）



主持人隔壁老王也分享了日本的特別萬聖節文化與故事，例如早在多年前當地知名黑幫「山口組」就曾經在萬聖節時，於神戶總部準備糖果，發放給前來敲門的小朋友們，這樣的行為與平常逞凶鬥狠的形象大相逕庭，因此也引人關注。不過後來警方認為山口組有可能藉此機會趁機拉攏當地民眾加入幫派，因此便下令禁止他們舉辦類似活動。

另一方面，在日本最具盛名的萬聖節活動就是在涉谷街頭的超大型萬聖節派對，許多變裝的年輕人都會集結在此共同慶祝這瘋狂的一天，不過由於每年都會發生打架鬥毆或是死傷事件，因此警消也需派出大量人力到場維持治安，算是另一種「特色」。

更多有關於萬聖節的相關單字與內容，也有在《宇宙人外信》中聊到，想聽完整單集可以點擊連結收聽，或上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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