心裡有你！12星座「互相喜歡」3大證據

▲12星座對你心動的徵兆。（圖／取自Pixabay）

生活中心／綜合報導

怎麼看出對方喜歡你呢？曖昧階段，最害怕的就是讀不懂對方的心思，據《星座好朋友》網站分析，12星座對一個人有好感的時，其實從小細節是可以看得出來的，就來看看有哪些徵兆吧！

1、在對方需要關心的時候，給予對方想要的安慰

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代表星座：牡羊座、巨蟹座、天秤座、魔羯座

你和這些星座互相喜歡的證據，就是在對方需要關心的時候，給予對方想要的安慰。

這些星座一直暗中關注著你，當你遇到了什麼事情，又或是心情受到了打擊，他們不會丟下你一個人無依無靠，就算沒辦法幫你解決什麼，至少會陪在你身邊。

2、對方遇到了什麼事情，另一方都會在第一時間趕來

代表星座：金牛座、獅子座、天蠍座、水瓶座

你和這些星座互相喜歡的證據，就是對方遇到了什麼事情，另一方都會在第一時間趕來。

無論是有人找麻煩，或是不小心受傷，還是看電影沒有人陪伴，你都會想到這些星座，這些星座也幾乎不會拒絕你，總是在第一時間趕到你身邊，對你簡直是有求必應。



3、每天都忍不住找對方聊天，已經成了你們之間的習慣

代表星座：雙子座、處女座、射手座、雙魚座

你和這些星座互相喜歡的證據，就是每天都忍不住找對方聊天，已經成了你們之間的習慣。

這些星座遇到什麼大小事，就會想到你，想要和你分享生活點滴，當你因為忙碌沒有回覆，或是一整天都沒和你聊天，心裡就會莫名覺得空空的。