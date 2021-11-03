2022年遇轉運好時機　這4個星座走向人生顛峰

▲4星座2022年將迎來轉機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

星座運勢網站「星座喲」分享，獅子座、水瓶座、處女座、白羊座將會在2022年迎來好運，努力獲得回報，不妥協走向巔峰，開啟人生新的篇章。

1. 獅子座 ：走向巔峰

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獅子座的人從不向困難妥協，越是困難越會激發出他們的潛力。2022年則是看到他們努力的成果，這一年，因為他們的毅力、不妥協與不放棄的精神，將開始邁向人生巔峰的第一步。凡事堅持到底，能把持自己的原則，不輕易妥協，最終能從山谷爬向山頂，到達頂峰。

2. 水瓶座：新的開端

性格獨立不依賴他人的水瓶座，通常冷靜且從不讓人擔心，投機取巧的行為很難與他們沾上邊，靠實力追求自己夢想的他們，雖然成功晚了些才到來，但是踏踏實實迎來的。2022年將迎接人生新的篇章，事業與生活都會非常順遂，將是一個良好的新開端。

3. 處女座：非凡成就

凡事謹慎小心的處女座，對於自己要求極高，雖然今年事務繁多忙碌，但明年會迎來加倍的回報。2022年處女座的在財富方面，運勢極佳，心態會越來越積極，整個人的身心靈處於最佳狀態，雖然今年會非常疲憊，但經過自身的努力，明年將收穫甜美的果實。

4. 白羊座（牡羊座）：遇見貴人

個性直爽的白羊座，在今年可能因常常忽略他人的感受，導致在人際關係上碰上困難，這可能會給他們的生活或事業上帶來麻煩。不過，從2022年開始，白羊座的人際關係將迎來良好的開端，學會設身處地理解他人，善解人意，方能遇到貴人，隨著貴人的出現，生活與事業跟著好轉，一切事物都有轉機。