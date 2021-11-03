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美國兩新任市長寫歷史紀錄　侯友宜：讓我們感受到民主可貴！

▲▼新北四月世界地球日時與波士頓、紐約連線。（圖／翻攝侯友宜臉書）

▲新北四月世界地球日時與波士頓、紐約連線。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者杜冠霖／綜合報導

美國2日舉行市長選舉，雙親從台灣移民美國的36歲波士頓市議員吳弭（Michelle Wu）當選波士頓市長。曾任紐約市警察局長的亞當斯則以74％的得票率，成為史上第2位非裔紐約市長。新北市長侯友宜表示，兩位新任市長的誕生寫下歷史紀錄，「再度讓我們感受到民主之可貴！」

侯友宜指出，台裔市議員吳弭成為200年來，美國波士頓首位女性市長，打破了當地長達兩世紀由白人男性主政的框架。

新任紐約市長的亞當斯則和侯友宜一樣出身警界，侯友宜表示，亞當斯家境清寒，青少年時期決心成為警察進行改革，他在投票所外憶及他的生命旅程時，擦去眼淚，說出了一句話 ” I am you. We won already.”「短短幾個字，令我格外動容！」

對於兩位新科市長，侯友宜指出，深深能體會他們兩位是如何靠著堅忍不拔的毅力與心志，撐過人生最苦澀的幽谷，進而化為一股理想與力量，戮力投身公眾服務的歷程。

侯友宜表示，自己從小在市場豬肉攤旁成長，靠著爸爸辛苦拉拔大的我，進入警界後，經歷一次又一次生死交關，只想愛家、 愛國的心卻更加堅定。投身公職何嘗不是和他們一樣，希望貢獻自己所有的力量，為人民、為國家做更多的事！

侯友宜指出，今年四月世界地球日，也很有緣分，剛好就是與紐約、波士頓市政府視訊連線，共同倡議永續環保行動，當時還簽署了紐約市發起的「地方自願檢視報告」（VLR）宣言，「未來兩位新市長上任後，我也一定會秉持著這份友誼與合作理念，繼續和他們一起努力，共同為地球永續盡心盡力！」

2013年吳弭28歲時當選波士頓議員，成為首位在波士頓市議會服務的亞裔女性。2016年，她獲市議員一致通過當選議長，成為波士頓市議會首位有色人種女性議長。她並非在波士頓土生土長，而是為了就讀哈佛大學和哈佛法學院移居此地，是候選人中唯一非波士頓出生。

現任布魯克林區長的亞當斯為民主黨籍，他將於明年1月1日接替任期於12月31日結束、第2度擔任紐約市長但聲勢直直落的白思豪（Billde Blasio）。溫和派的亞當斯6月在民主黨初選中，擊敗較為激進的競爭對手，並贏得布魯克林區和皇后區的低收入族群、非裔和拉丁裔族群的支持。

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關鍵字：

侯友宜美國紐約波士頓

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