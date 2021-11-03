大陸停止鳳梨釋迦輸入　民進黨台東黨部：勿甩鍋中央

▲釋迦外銷受阻，台東縣民進黨部批台東縣長饒慶鈴甩鍋中央。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

中國片面宣布暫停台灣釋迦輸入，台東縣長饒慶鈴日前議會備詢時表達中央應負全責，饒慶鈴指出「客訴要處理，不要不理人家。客訴產品有瑕疵，應往改善品質努力，不能羞恥轉生氣，做生意不要這樣做，這樣太任性，中央必須拿出誠意」對此，民進黨台東縣黨部強調，饒慶鈴2018年縣長選舉時，向選民承諾只有中國國民黨的候選人當選，鳳梨釋迦就可以繼續出口到中國。現在無法出口中國，就把責任推給中央。

民進黨台東縣黨部指出，中國大陸9月19日片面宣布因為介殼蟲問題暫停台灣釋迦輸入，然農委會統計去年1月至今年9月19日，已輸出釋迦3220批、2萬8956公噸至中國，其中不符中國規定有13件，且農委會於2020年10月19日及2021年7月7日2度強化源頭管理及輸出檢疫措施，並具成效後通知中國，且自6月28日後皆未再接獲檢驗不合格通報。

另從中國2月28日針對鳳梨的禁令以來，我國已針對鳳梨、釋迦、蓮霧等10次詢問中國要求進行技術協商，但均未獲回應。農委會已積極依循國際慣例採取必要作為來強化農產品輸出的檢疫措施，也要求中國應針對病蟲害防治做技術協商，但中國不依國際慣例處理，饒慶鈴竟隨中國起舞，這樣的誣指，不但否定了農民的辛苦，而且這些釋迦在台東種植，如果真的蟲害嚴重，台東縣政府沒有責任嗎？且農委會第一時間立即允諾協助釋迦外銷5000噸、加工3000噸以及成立內銷推廣平台，那請問縣長除了甩鍋外，對農民有何作為呢？

民進黨台東縣黨部強調，農委會積極協助農民，不會放棄任何的市場，彼此也應該站在對等合理的貿易規則下進行，而且農委會多次詢問中國要求進行技術協商，均未獲回應。民進黨台東縣黨部呼籲，面對這樣的狀況，齊心協助農民，饒慶鈴就算現在無法兌現2018縣長選舉的承諾，也應該積極與中央一起努力，不應該扭曲事實，製造農民與中央政府的對立，這樣對農民沒有任何幫助。