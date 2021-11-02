防疫鬆綁！今起在森林遊樂區空曠處活動　遊客可不佩戴口罩





▲林務局今起開放遊客在空曠處活動可不戴口罩，圖為太平山國家森林遊樂區。。（圖／林務局提供）



記者許敏溶／台北報導

口罩令鬆綁！國內疫情趨緩，相關管制措施也在今天（2日）大鬆綁，林務局宣布，從今天起取消國家森林遊樂區與林業鐵路入園降載人數管制措施，在山林（含森林遊樂區）空曠處活動可不佩戴口罩，但在室內場館及通舖型住宿有非同住親友者，仍應全程佩戴口罩。

國內疫情趨緩，本土已經連續7天「+0」，林務局配合中央流行疫情指揮中心10月28日宣布鬆綁部分防疫措施，從今天起取消國家森林遊樂區與林業鐵路入園降載人數管制措施，但提醒九九山莊、中霸山屋、天池山莊、檜谷山屋、向陽山屋及嘉明湖山屋等6處登山山屋，以及國家森林遊樂區與自然教育中心內通舖型住宿設施，因為是屬密閉空間，且無法設置床位隔板，所以入住人數仍維持原住宿量2分之1。

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▲林務局今起開放遊客在空曠處活動可不佩戴口罩。（圖／林務局提供）

林務局指出，依據CDC發布指引，今天起遊客在國家森林遊樂區、平地森林園區與自然步道空曠地點可不佩戴口罩，但無法維持安全社交距離時，或在室內場館、山屋室內空間、通舖型住宿設施及營帳內有非同住親友者，仍應全程佩戴口罩。



此外，林務局提醒，從10月8日至明年4月30日，林務局推出國家森林遊樂區電子門票全票買一送一優惠，歡迎民眾前往森林好好玩、客路、雄獅旅遊或KKDAY等網路購票平台購買；另持電子門票進入太平山、東眼山、八仙山、大雪山、奧萬大、阿里山、雙流與池南國家森林遊樂區，還可享免停車費優惠，省錢、防疫又能減碳作環保。

▼林務局今起開放遊客在空曠處活動可不佩戴口罩，圖為新天池山莊。（圖／林務局提供）