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888元農遊券今最後一抽！對身分證末碼爽領　預計中籤人數曝

▲▼農遊券抽籤。（圖／記者許展溢攝）

▲第一階段農遊券今上午將進行最後一抽。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會配合振興五倍券推出每張面額888元農遊券，第一階段連續4週要抽出88萬張，只要身分證尾數相同就能獲得。今（3日）上午10點30分將進行最後一抽，由於前3週已有75萬3463人中籤，今最多只有12萬6537名會抽到。農委會透露，人數會再超過一點點，幸運兒今下午5點會收到簡訊通知。

首週幸運號為「89」、「32」、「54」、「597」、「453」、「152」，總計230695人可獲得。第2週「50」、「13」，有25萬6327名。第3週「60」、「75」，有26萬6441萬人中籤。農委會表示，3週累計抽出75萬3463張，剩下12萬6537張，今會調整抽籤張數後抽出，預計會再超過總數88萬張一點點。

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▲▼農遊券使用方式。（圖／農委會提供）

▲v農遊券適用範圍包括農村好物、休閒農場等3千據點。（圖／農委會提供）

農委會提醒，抽中農遊券民眾必須下載農遊券APP，並依簡訊通知、指示輸入帳號、密碼登入，再點選APP中的票夾即可成功領券，前3週中籤者已可領券並使用。使用期限即日起至2022年4月30日，農遊券有8張100元、1張88元，可以分次使用，但不找零。

另外，農委會指出，今抽完第一階段農遊券後，還會有第二階段，只要在農遊券合作業者處，單筆消費滿1000元，可以開發票的登錄發票，不能開發票的就使用五倍券並且登錄，就能獲得1次週週抽大獎機會，以及參加明年2月9日第二波58萬張農遊券抽獎，消費滿2000元則有2次機會，依此類推無上限。相關農遊券訊息可上農遊券網站查詢，或洽業者客服專線07-9700275，以及消費者客服專線07-9752215。

農遊券
►面額：888元
►發放數量：第一階段88萬份、第二階段58萬份
►第一階段每週抽籤數量：22萬份
►發放部會：農委會
►抽籤時間：週三上午（11月3日）
►使用期間：即日起至111年4月30日
►適用範圍：農村好物、農社企業者、休閒農場、農漁特產銷售據點、森林遊樂區

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