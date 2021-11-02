《魷魚遊戲》男星遇種族歧視！遭韓國大嬸「拿泡菜砸臉」：很驚訝

▲菲律賓籍男演員克里斯汀在南韓生活近7年。（圖／翻攝自Youtube@Asian Boss）

記者羅翊宬／綜合外電報導

影視串流平台Netflix推出的韓國影集《魷魚遊戲》在全球爆紅後，劇中的演員也隨之獲得外界矚目，其中飾演阿里同事的菲律賓籍男演員克里斯汀（Christian Lagahit）今年已經35歲，他在南韓擔任近7年的英語教師，其中還出演幾部知名的戲劇與電影。

根據《韓聯社》，菲律賓籍男演員克里斯汀日前在Youtube頻道「Asian Boss」接受訪談，講述他以東南亞移工的身份開始在南韓展開新生活的機緣、如何參與韓國影視作品的演出，以及拍攝魷魚遊戲的幕後花絮。他在魷魚遊戲中飾演巴基斯坦移工阿里，曾在第3關「拔河」時亮相。

克里斯汀講述過去他在韓國搭乘公車時，遭受當地人「種族歧視」的事件。他表示，「有一次我坐在社區接駁巴士的後座時，突然有一名婦女和我對望幾分鐘，之後她竟突然拿著高麗菜甩在我的臉上，害我戴在臉上的眼鏡當場掉下來摔壞。其他乘客告訴我，因為我不是韓國人，所以才拿高麗菜丟我，意思是要我下車。」

克里斯汀難過地表示，「最令我感到難以接受的是，車上竟然沒有任何一名乘客願意幫助我。」

▲克里斯汀在《魷魚遊戲》中扮演阿里的同事。（圖／翻攝自Youtube@Asian Boss）

據悉，克里斯汀從2015年起開始在南韓生活，並擔任英語教師，期間他曾出演tvN電視劇《清日電子李小姐》、玄彬與孫藝真合作的電影《機智對決》、宋仲基主演的電影《勝利號》，以及近期的《魷魚遊戲》。

「Asian Boss」在該支影片的說明欄位中表示，鑒於《魷魚遊戲》在全球爆紅，開始有許多人關注在南韓生活的外籍移工，研究指出南韓約有39萬2千多名非法外籍移工，而他們面臨債務增加、工作剝削、在惡劣生活環境中掙扎的情節其實在劇中活靈活現。

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