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社會 社會焦點 保障人權

台中港外海漁船起火　海巡救援1小時撲滅友船拖回梧棲

▲▼ 。（圖／海巡署提供）

▲「滿順財6號」3日上午作業時不慎起火 ，台中海巡隊調派巡防艇，以消防泵噴水協助滅火。（圖／海巡署提供）

記者白珈陽／台中報導

本國籍漁船「滿順財6號」3日上午在台中港外海作業時不慎起火，台中海巡隊獲報立即調派巡防艇，以消防泵噴水協助滅火，火勢約1小時撲滅，幸船上6人均無受傷，初步調查起火原因為機艙的機件故障，詳情還須進一步調查。

台中海巡隊表示，3日上午7時22分，接獲海巡署第四巡防區指揮部轉台中漁業電台通報，稱台中港外8浬處，有一艘漁船有起火情形，船上6人待援，包括3名本國籍、1名陸籍、2名印尼籍等船員，因無法自行滅火，請求海巡隊救援。

海巡隊隨即調派2巡防艇馳援，抵達起火船隻位置後無發現明顯黑煙，經與船長顏仁湧通聯，知悉原來是機艙有悶燒情形，遂以巡防艇上的消防泵噴水協助機艙滅火。火勢約1小時完全撲滅，因起火船隻沒有電力，無法自行排除機艙積水，後由巡防艇協助排除，再由顏仁湧商請友船協助拖船，返回梧棲漁港。

▲▼ 。（圖／海巡署提供）

▲海巡隊約1小時將火勢撲滅，「滿順財6號」無人受傷。（圖／海巡署提供）

台中海巡隊表示：「海域治安、維護漁權、救生救難、海洋保育、海洋事務」為本署五大核心任務，此次接獲火燒船案件通報後，即時由海巡署第四巡防區指揮部緊急調派應處，充分發揮指揮體系「報告快、指揮快、行動快、通訊快」之特點，協調陸、海、空單位啟動緊急應處機制，海巡署籲請民眾若於岸際及海域發生任何危安情事，有需要海巡署服務事項，請利用「118」免費報案電話，海巡署及相關單位將派員立即前往處理。

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