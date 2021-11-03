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社會 社會焦點 保障人權

酒國蛇蠍女誘殺純情包養男！收押首日吃飽睡好　住3人房有說有笑

▲林女進入看守所後入住3人房，與詐欺、毒品犯同寢室，跟2名室友正常聊天，情緒平穩。（圖／截取自GoogleMaps）

記者白珈陽／彰化報導

彰化縣30歲酒店小姐林姓女子，在台北工作時認識51歲張男，因林女外貌姣好，張男瞬間墜入情網，不但每月給10萬生活費、還買BMW名車給對方，未料林女卻設下桃花局，夥同數名同伴，涉嫌將張男擄走、毆打，問出銀行帳戶密碼後殺人棄屍。警方昨依殺人罪將林女移送彰化地檢聲押獲准，林進入看守所後入住3人房，與詐欺、毒品犯同寢室，跟2名室友正常聊天，情緒平穩，今早吃了饅頭、麥茶，午餐則是麻婆豆腐及燴飯。

法務部矯正署彰化看守所表示，林女昨日晚間11時許入所，目前在女所，與詐欺犯、毒品犯同房，入所時有詢問林女是否要用餐，但林女表示不餓後入睡。值班人員說，林女甫進看守所情緒沒有浮動，神情看來相當淡定。

彰化看守所今日早餐是饅頭跟麥茶，午餐為麻婆豆腐、燴飯、蔬菜，由於今天白天氣溫較高，還有提供冰的綠豆湯品，林女都正常用餐，沒有異狀。據悉，林女和2名室友還會閒聊有說有笑，完全看不出是涉及殺人重罪的蛇蠍女。

▲彰化林女涉嫌殺害張男。（圖／翻攝自爆料公社）

▲彰化林女涉嫌殺害張男。（圖／翻攝自爆料公社）

警方調查，上月29日彰化縣埔鹽地區東螺溪邊，有民眾發現一具水流屍，經消防人員協助打撈上岸，因死者身上沒有證件，無法確認身分，且死因不明，警方立刻成立專案小組，經採集死者指紋特徵送刑事局比對，發現水流無名屍就是張男。

警方調閱監視錄影系統，立即報請彰化地檢署檢察官相驗外，同時採集死者指紋特徵送刑事局比對，發現與張男（51歲、台北市人）特徵符合，且張男日前已由家屬報案失蹤，並聯繫家屬到案確認死者身分，檢方進一步相驗遺體後發現疑似有他殺的傷口，經與台中市刑大共同偵辦，並發現林女涉嫌重大，立即報告檢察官核發拘票，昨夜拘捕林嫌到案。

▲彰化林女涉嫌殺害男友張男。（圖／記者唐詠絮翻攝 爆料公社）

▲彰化林女涉嫌殺害男友張男。（圖／記者唐詠絮翻攝）

林女到案後避重就輕，只坦承有跟張男同遊中起口角衝突，同行友人挺身而出，將張男殺死，並將他棄屍，其餘的不願意多說，目前警方依殺人罪將林女移送彰化地檢聲押獲准，目前警檢正在追緝同夥友人中。

▲彰化林女涉嫌殺害男友張男。（圖／記者唐詠絮翻攝 爆料公社）

▲彰化林女涉嫌殺害男友張男。（圖／記者唐詠絮翻攝）

死者張男的友人3日在網路爆料，「從來沒想過，電視上的命案會發生在我的身邊。」他進一步透露51歲張男在酒店結識小20歲的林女後，兩人同居，每月給十萬生活費包養、還買BMW新車給她，對女友寵愛有加。兩人交往沒多久後，竟有6名陌生男子闖入兩人的住所，號稱是林小姐的表哥們，說家族不允許他們交往，要把林小姐帶走，甚至一度還想把張男送給女友的新車開走。

張男的友人po文透露，原本以為2人關係已經結束，沒想到10月間已經分手的林女又出現了，聚會散場後兩人又手牽手離開，說要回到林女彰化鹿港老家，自此之後，張男就消失無蹤。不過離奇的是，張男消失後，帳戶裡的錢卻一直被提領，相隔兩個禮拜後終於找到張男，卻已經是一具冰冷屍體。

PO還指出，林XX你真的可惡至極，設局讓我兄弟去彰化找你，找人把他綁走，毆打，問出卡片密碼，還殺人棄屍，說你是拉基還侮辱了拉基！

▲彰化林女涉嫌殺人。（圖／翻攝自爆料公社）

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