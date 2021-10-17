4男4女「美人洞」浮潛沒力了　漂外海招手求救

記者陳崑福／屏東報導

東北季風南下，小琉球美人洞有 8位潛水客下水浮潛，因體力不繼，被海流帶往外海，在海面漂流，被海巡署第5海巡隊巡艇進行海上巡勤時，看到有人招手，趕往救援，將8人全部救上岸，虛驚一場。

海巡署艦隊分署第五海巡隊鹽埔分隊CP-1025艇昨(16)日下午2時25分，於小琉球花瓶岩美人洞外0.5浬處海域巡邏時，發現有8名潛水客因體力不支在海面漂流求援，海巡人員立即將潛水客救援至海巡艇上，並迅速於下午2時52分將8名潛水客平安送至南部分署第五岸巡隊杉福安檢所安置，結束一場海上驚魂記。

經查，該8名潛水客(4男4女)是在昨(16)日中午12時自行於美人洞沙灘下水浮潛，後因體力透支隨海流外飄，直至看到海巡艇隨即招手求救，海巡人員從遠處發現，立即靠近將潛客救援上巡防艇，並安全載返杉福安檢所，請安檢所人員協同處置，經檢視該8名潛水客均無受傷，對海巡單位救援表示感謝之意後自行離去。

第五海巡隊表示，小琉球周邊海域均為熱門水域遊憩活動勝地，但會因一時疏忽或未發現潮汐海流之變化，往往將自身陷於險境，籲請民眾至海邊戲水或從事海上遊憩活動時，務必注意自身之安全，並留意環境之變化，民眾若於海上遇緊急事故需救援，請撥打「118」服務專線，海巡署接獲通報將立即前往協處。

▲海巡署艦隊分署第五海巡隊鹽埔分隊CP-1025艇小琉球海域救人 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）