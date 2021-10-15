海巡署醉上校搭小黃「睡著了」　運將直送警所他狂譙：利害個X



記者邱中岳／台北報導

北市1名計程車司機，在14日晚上10時許，跑到景美派出所求助，表示車上有名乘客酒後上車，在車上呼呼大睡完全不知道要去哪，警方到場後叫醒男子，男子竟因酒精作祟不斷大聲咆哮，最後警方緊急將人壓制帶回派出所，事後確認身分竟是海巡署上校。

警方表示，在14日晚上10時許，有1名66歲陳姓小黃運將跑到派出所，表示車上有位民眾喝酒醉，無法表達要去哪裡，最後只能載到派出所求助警方，警方獲悉後外出查看，但是在叫醒47歲黃姓男子時，黃男卻突然大聲咆哮，甚至還動手撥弄警方密錄器。

▲海巡署上校北上餐敘，沒想到酒醉被運將載到派出所，嗆警遭妨害公務送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

黃姓男子不斷對前來處理的警員比手畫腳，甚至還臭罵警員「利害個X」，警方事後將人帶回派出所保護管束，黃姓男子酒醒後感到相當懊悔，當時完全不記得發生甚麼事情，最後配合警方酒測，酒測值達1.0，警方訊後依妨害公務送辦。

該名黃姓男子表示，自己當時是北上找友人，但因酒後要去找朋友，在朋友協助下搭上陳姓運將的車，但是上車後卻無法說明地址，陳姓運將原本要拒載，但黃卻嗆人「不能載是不是？」所以陳勉為其難接送黃姓男子。

▲海巡署上校北上餐敘，沒想到酒醉被運將載到派出所，嗆警遭妨害公務送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

但黃姓男子僅向陳姓運將表示「要到景美」，最後又在景美附近後又向運將說要睡在車上，最後陳姓運將超無奈，只能將車開到派出所，沒想到黃姓男子又嗆警，最後被壓制帶回派出所保護管束。

據悉，該名酒醉鬧事的黃姓男子，為海巡署中部分署第3岸巡隊的上校，因近日休假北上訪友，在餐廳吃完飯後原本要去景美找朋友，但卻因太醉做出脫序行為，酒醒後雖然十分懊悔，但警方仍依法送辦。

海巡署表示，黃姓上校為中部分署第3岸巡大隊的隊長，雖然發生妨害公務係在個人休假期間，但嚴重失序行為，也將規劃將黃調離原本主管職務，目前將安排非主管職務。

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