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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北熊好券預算政黨協商　國民黨團重提「重陽敬老金」闖關失敗

▲▼台北市議會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會3日中午進行政黨協商，議題包括台北「熊好券」墊付案、補發1500敬老儲值金，不過國民黨團卻將擱置已久的制定「台北市重陽敬老金自治條例」一案送入協商，引發部分民進黨、無黨籍議員不滿，質疑是為了2022年市長、議員選舉。

台北振興加碼方案「熊好券」墊付案遭5度暫擱，台北市議會3日中午進行政黨協商，但國民黨團卻將制定「台北市重陽敬老金自治條例」送入協商，讓台北市議員「呱吉」邱威傑在臉書表示，市府有保證過敬老儲值金僅為一次性的補償措施，自己勉為其難地同意通過，但每年普發的重陽敬老金絕對不可以，譴責所有只為2022年長輩選票而讓該案過關的台北市議員們。

▲▼台北市副市長黃珊珊、台北市議員邱威傑、王欣儀受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員「呱吉」邱威傑。（圖／記者袁茵攝）

台北市議員黃郁芬也批評，國民黨就是在用重陽敬老金綁架「熊好券」，完全不顧全民振興需求，國民黨在政黨協商時重提重陽敬老金，除了政策買票，沒有其他意義。這樣綁架振興措施，要讓重陽敬老禮金自治條例強渡關山的事情，自己絕對不能接受，希望台北市長柯文哲不要迫於選舉壓力，吞下這個以前大力反對的政策，選擇跟國民黨做利益交換。

政黨協商過程中，許多議員對制定「台北市重陽敬老金自治條例」有意見，現場砲火不斷。民進黨籍台北市議員吳沛憶質疑，明明議程就沒有這個東西，怎麼會討論？台北市議會民進黨團總召梁文傑也於會中提出，讓下一任新市長來決定要不要發。

最後審議結果，熊好券、敬老儲值金計畫等相關預算都順利通過，不過重陽敬老金自治條例仍被暫擱。台北市議會國民黨團書記長王欣儀指出，重陽敬老金案子已經提了很久，法規會已通過自治條例修正案一段時間，之前是因為大家沒共識，所以一直在暫擱，這次敬老儲值金、回補等，委員會也有做附帶決議，包括請市府研議繼續發儲值金或恢復重陽敬老金。

▲▼台北市副市長黃珊珊、台北市議員邱威傑、王欣儀受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員國民黨團書記長王欣儀。（圖／記者袁茵攝）

王欣儀提及，既然這樣的附帶決議通過，那他們認為應是時候再重新把自治條例修正案提出來，全台灣只有台北市的老人沒有重陽敬老金，「我們一直認為台北市民不是二等公民，台北市長輩也值得重陽敬老，為什麼只有北市沒有重陽敬老禮金？我們一直主張這部分恢復、要有重陽敬老精神，能傳承下去才對，所以再次提出這案子。」

至於部分民進黨、無黨籍台北市議員對於恢復自治條例有意見，王欣儀認為，最早議員提案部分，包括民進黨議員都有連署，而剛剛政黨協商部分，只有部分議員表達個人意見，也不代表大家共識，今天已經通過其他案子，大家如果還有不同想法的話，可能到下禮拜再來說。

邱威傑會後受訪時指出，依照政黨協商過程來看，其實有部分國民黨市議員應該希望通過，畢竟這事情對2022年選戰有幫助，但也可能不是所有人都同一立場，所以政黨協商結果，大家再想一週之後討論。

針對國民黨團不滿被形容「重陽敬老金綁架熊好券」說法，邱威傑說，可能有其他人提出這樣的懷疑，此事不置可否，有可能是，也有可能不是，但個人沒有往此方向想；最終還是要回歸就事論事，畢竟這提案是國民黨議員提的，也是國民黨希望拿出來重新討論，如果政策有好有壞，國民黨議員都應該一肩承擔。

▲▼台北市議員梁文傑受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議會民進黨團總召梁文傑。（圖／記者袁茵攝）

被問到國民黨現在提出來是否為2022年選舉？邱威傑認為，很多地方長輩對取消重陽敬老金抱怨連連，會覺得反對發的議員很壞、柯文哲很糟糕等，甚至說要懲罰害長輩不能領1500元的政治人物，在這情況之下，國民黨議員希望透過重提重陽敬老金，讓大家在2022年選舉時多一些獲得選票的力量或動能，也是非常合理的事情。

梁文傑會後也提及，以後要不要發重陽敬老津貼，由於時間點很快就遇到市長選舉，2022年民進黨、國民黨、民眾黨都會提出市長候選人，屆時再讓三黨候選人自己提出政見來決定要不要發，不需要在這時間點吵問題，各黨對自己立場負責就好，並用選票來做決定。

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