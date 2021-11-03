北市23家好店再造！限20人免費遊、喝下午茶　FB、IG須達200好友↑

▲黃珊珊出席「台北造起來」再造店家同樂會，23家特色好店開啟多維度時代。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

為協助台北市店家轉型蛻變並提升競爭力，台北市政府推動「台北造起來」再造計畫協助輔導店家，至今已過7年，一共輔導124家業者，並於3日舉辦同樂會，由台北市副市長黃珊珊親自出席。而商業處也推動「台北造起來」之旅，民眾報名成功即可免費遊店家。

台北市政府3日上午舉辦「台北造起來」再造店家同樂會，今年因應疫情，加大力道輔導、協助店家進行數位轉型，包括古早味老字號「惠安四神湯」重整文青風新店面、內設直播場景加碼數位轉型的「美縫」、滷菜升格主力商品並增設外帶區的牛肉麵專賣店「牛有廖」；另外老牌泉發蜂蜜重整美妝子品牌「酣蜜蒔」、台北東區20年老舖「同心圓水晶紅豆餅」形象翻新，透過型塑亮點標竿帶動產業自主提升。

黃珊珊致詞時表示，「台北造起來」推動至今已第7年，共輔導124家，相信在台北市不同地方都有傳統老味道，但若賦予新生命，可以創造城市更多驚奇，透過輔導與商業處的協助，讓老精神有了新味道，感謝這些店家參與，「你們的加入，將會影響整個商區發展。」其中大稻埕就是最好的例子，還有很多店家也在自行改造，讓整個台北多了非常多創意並成為一大特色。

台北市商業處指出，受疫情影響最重的萬華地區，也有6家店家積極投入改造，包括傳統老茶行改名「八鼎匠茶」，質感翻身為五行極茶體驗空間；米卡咖啡化身「燒杯咖啡」，以實驗室元素創意演譯產品與店裝等。

為了讓民眾更認識台北造起來輔導的特色好店，台北市商業處也舉辦「台北造起來」之旅，邀請民眾親自到店家體驗，11月3日起至11月10日止，開放民眾報名參與（報名網址請點此），報名資格為FB或IG達200個好友以上民眾，依照好友數多寡作為優先錄取先後順序，總共舉辦2場次，1場次最多10人，1人限報名1場，每人最多可攜1人。

另11月4日起還有看影片抽獎活動，於「台北市商業處-我是商Ya人」粉專觀看影片，了解店家改造特色並留言，就有機會獲得店家驚喜好禮。

▼Charles' Kitchen察爾斯廚房形象照。（圖／台北市商業處提供）

▼燒杯咖啡藝廚特色商品。（圖／台北市商業處提供）