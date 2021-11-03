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「孤獨星球」2022全球十大旅遊城市　台北市奪第二

▲▼北市信義區。（示意圖／免費圖庫）

▲台北市榮獲2022最佳旅遊城市第二名。（示意圖／免費圖庫）

記者許維寧／台北報導

旅遊權威「孤獨星球」（Lonely Planet）於倫敦時間10月27日發布2022年全球十大最佳旅遊國家、地區及城市榜單（Best in Travel 2022）。交通部觀光局表示，2022年台北市榮獲最佳旅遊城市第二名，不只台灣的防疫成績，民主開放的社會、現代與傳統兼具的氣質都讓世界看見台灣，觀光局期盼於後疫情時期持續推動讓台灣成為國際上的旅遊首選。

國際知名旅遊指南「孤獨星球」日前公布2022年全球十大最佳旅遊國家、地區及城市榜單，台北市摘下全球十大最佳旅遊城市第2名。

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榜單由孤獨星球調查全球各地員工、旅遊作家及部落客、出版合作夥伴意見，並經專家小組依據該旅遊地點，對旅遊方面展現出的永續性、包容性及對社區承諾程度，評斷該旅遊地點是否準備好於2022年迎接旅客；及評審委員們對前往該旅遊地點旅行的想法，是否感到興奮與期待等評選標準，進而評選出2022年全球十大最佳旅遊城市，推薦2022年全球旅客出遊最佳選擇。

觀光局說，台灣台北市具有深度探索、豐富的自然體驗與文化氣息、開放進步的同婚等優勢，城市從容而有活力，獲選2022年全球最佳十大旅遊城市第2名。

觀光局表示，孤獨星球各地旅遊作家及部落客肯定過去一年台灣的防疫成績、民主開放的社會、人民友善好客與兼具傳統現代的文化氣息，因應後疫情時代，觀光局未來將持續廣邀全球旅遊作家及網紅推薦台灣，推動台灣為疫後首選旅遊目的地。

Lonely Planet's Best in Travel 2022 - Cities Top 10's Top 10 Cities
1. Auckland, New Zealand 紐西蘭奧克蘭
2. Taipei, Taiwan 臺灣臺北市
3. Freiburg, Germany 德國佛萊堡
4. Atlanta, USA 美國亞特蘭大
5. Lagos, Nigeria 奈及利亞拉各斯
6. Nicosia/Lefkosia, Cyprus 賽普勒斯尼克希亞
7. Dublin, Ireland 愛爾蘭都柏林
8. Merida, Mexico 墨西哥梅里達
9. Florence, Italy 義大利倫羅倫斯
10. Gyeongju, South Korea 韓國慶洲市

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