「孤獨星球」2022全球十大旅遊城市　台北市奪第二

旅遊權威「孤獨星球」(Lonely Planet)於倫敦時間10月27日發布2022年全球十大最佳旅遊國家、地區及城市榜單(Best in Travel 2022)。交通部觀光局表示,2022年台北市榮獲最佳旅遊城市第二名,不只台灣的防疫成績,民主開放的社會、現代與傳統兼具的氣質都讓世界看見台灣,觀光局期盼於後疫情時期持續推動讓台灣成為國際上的旅遊首選。

榜單由孤獨星球調查全球各地員工、旅遊作家及部落客、出版合作夥伴意見,並經專家小組依據該旅遊地點,對旅遊方面展現出的永續性、包容性及對社區承諾程度,評斷該旅遊地點是否準備好於2022年迎接旅客;及評審委員們對前往該旅遊地點旅行的想法,是否感到興奮與期待等評選標準,進而評選出2022年全球十大最佳旅遊城市,推薦2022年全球旅客出遊最佳選擇。

觀光局說,台灣台北市具有深度探索、豐富的自然體驗與文化氣息、開放進步的同婚等優勢,城市從容而有活力,獲選2022年全球最佳十大旅遊城市第2名。

觀光局表示,孤獨星球各地旅遊作家及部落客肯定過去一年台灣的防疫成績、民主開放的社會、人民友善好客與兼具傳統現代的文化氣息,因應後疫情時代,觀光局未來將持續廣邀全球旅遊作家及網紅推薦台灣,推動台灣為疫後首選旅遊目的地。

Lonely Planet's Best in Travel 2022 - Cities Top 10's Top 10 Cities

1. Auckland, New Zealand 紐西蘭奧克蘭

2. Taipei, Taiwan 臺灣臺北市

3. Freiburg, Germany 德國佛萊堡

4. Atlanta, USA 美國亞特蘭大

5. Lagos, Nigeria 奈及利亞拉各斯

6. Nicosia/Lefkosia, Cyprus 賽普勒斯尼克希亞

7. Dublin, Ireland 愛爾蘭都柏林

8. Merida, Mexico 墨西哥梅里達

9. Florence, Italy 義大利倫羅倫斯

10. Gyeongju, South Korea 韓國慶洲市