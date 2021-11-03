延期1個月！台北市「熊好券」預算終於通過　黃珊珊：將討論抽獎時間

▲台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤於9月宣傳「台北熊好券」。（資料圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市「熊好券」原訂10月8日抽獎，但因預算問題遲遲無法上路，10月27日也因為部分台北市議員對附帶決議「市府直接持股50％以上公司不得參與振興」有意見，決議交由政黨協商。台北市議會11月3日進行政黨協商，最終決定仍維持附帶決議通過。

台北市推出的振興加碼方案「熊好券」意願登記於9月22日開跑，原本規劃10月6日截止、10月8日抽獎，但因為預算墊付案未過議會審議，導致台北市政府延期抽獎時間。

熊好券預算案在列有附帶決議的情況下，日前通過財政建設委員會審議，10月27日逕付大會二讀會審議，但部分議員對委員會中「響購券」墊付案4項附帶決議有意見，包括規定北市府持股超過50％公司，不得參與熊好券相關活動，意味著台北捷運公司攤商將受到影響，建議刪除該項附帶決議，最終在議長陳錦祥裁示決議交由政黨協商。

台北市議會11月3日中午進行政黨協商，進行約莫1小時，最終結論皆照審查意見通過，代表仍照原本的附帶決議下通過。

台北市副市長黃珊珊受訪時表示，過程很平順，大家有討論關於捷運公司部分，有說清楚只有捷運公司開發票店家受影響，其他捷運站內店家不受影響，而在場議員都已了解清楚，下午大會二讀會應會順利通過。

而台北市議會大會於下午2時召開，並依政黨協商結論，順利通過台北「熊好券」預算。至於熊好券最快何時能抽獎？黃珊珊說，北市府都已經準備好了，將由台北市秘書長陳志銘開會討論公告時間。