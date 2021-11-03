六福村也遭《魷魚遊戲》攻佔！在地人搖頭吐心聲：老梗還要搞多久

▲韓國影集《魷魚遊戲》風靡全球。（圖／路透社）

網搜小組／閔文昱報導

影視串流平台Netflix推出的韓國影集《魷魚遊戲》在全球爆紅後，許多民眾也大玩Cosplay，神還原劇中的角色。有網友近日在臉書分享照片顯示，六福村出現大批角色人物，許多人扮成參賽者以及官方蒙面人，甚至連木頭人娃娃都出現在人群之中，吸引不少網友注意，但也有許多在地人直言「老梗還要搞多久」。

一名網友近日在臉書社團「新竹大小事」PO出照片，只見在六福村的一處斜坡上，站滿扮演《魷魚遊戲》角色的民眾，有些人是身穿紅色連身制服的士兵，有些則是穿著綠色運動服的參賽者，就連黑面具的「BOSS」跟木頭人娃娃都有人扮演，讓她看傻「六福村滿滿的魷魚遊戲」。

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▲有網友到六福村遊玩，發現大批扮演《魷魚遊戲》角色的民眾。（圖／翻攝自Facebook／新竹大小事）

文章曝光後，許多網友也紛紛直言，「一開始覺得新鮮，但越來越多的時候，有點反感」、「昨天去真的是滿滿的魷魚，好膩」、「證明了台灣人真的很愛跟風」、「老梗還要搞多久」、「這個梗還會在尾牙繼續下去」、「滿怕小孩一直學」、「只會跟風」、「當一樣東西被跟風跟到一個誇張時，這樣東西就再也沒有任何樂趣了」、「魷魚遊戲都被玩到爛了」。

事實上，六福村在不久前還推出限定快閃活動，民眾只要在當天變身《魷魚遊戲》角色入園，即可獲得免費鬼王陪乘機會，園區還會派出隱藏版鬼王陪伴民眾一起搭乘「醉酒桶」或「瘋狂列車」等遊樂設施，吸引不少民眾前往朝聖。

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