不滿老友欠債近億元10年不還　狂砍21刀殺死他！

▲男子不爽老友欠債太久不還，狠心殺害對方。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子蘇文斌（56歲），不滿相熟許久的洪姓友人，向他借款近億元，又積欠超過10年不願歸還，去年10月間持開山刀找洪男理論，最後對他狂砍21刀，殺害對方。一審江蘇男判刑13年，上訴二審後，因蘇男認罪又與家屬和解，因此改輕判有期徒刑9年。可上訴。

判決指出，本案發生於去年10月間，蘇男在10年間，陸陸續續借款近億元給予洪男，洪男雖然開立票據、設定土地抵押權給與蘇男，但還款狀況不佳，還是欠下鉅額債務。蘇男多次催討不成，案發前2天，蘇男連續兩天上午都到洪男經營的洗車場找人未果，直到案發當天，蘇男轉而到洪男每天前往上香的宮廟等候。

隔日上午7點左右，洪男現身宮廟，蘇男隨即上前理論，一言不合，蘇男抽出預藏的開山刀，朝朝洪男頭部、頸部和腹部攻擊，洪男雖以雙手抵擋，最後仍被砍殺18刀倒地，洪男倒地後，蘇男再砍他腳踝3刀。洪男倒地不動，蘇男帶刀跳上車，將車輛開回家。洪男最後因失血過多不治身亡，行兇的蘇男則在案發後一小時，在朋友的陪同下投案。檢方依照殺人罪提起公訴。

一審法院審理後，認定蘇男雖符合自首減刑，但因未達成和解，而且辯稱是對方先挑釁才基於義憤而殺人，一審法院不採信，判刑13年。

案經上訴，高等法院二審審理時，蘇男賠償死者家屬，達成和解。全案於2日宣判，高院先依照自首對蘇男減刑，再依照取得和解的犯後態度，高院改將蘇男判刑9年。全案可上訴。