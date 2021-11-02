「家裡小孩欠電腦」台中消防小隊長收賄放水　判刑6年10月定讞

▲台中消防分隊中的小隊長收賄放水，遭判刑定讞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

前台中市消防局第四大隊沙鹿分隊小隊長蔡旺財，遊說想捐贈消防救難器材的業者改捐現金，再將捐款挪為私用；另外還利用消防安全檢查機會，以「家裡小孩欠電腦」為由向業者索賄。一二審均將他判刑6年10月。案經上訴，最高法院2日駁回上訴定讞。

本案除蔡男遭起訴外，另外當時同一分隊的王姓隊員，因指導業者規避消防安檢，被依照「圖利罪」判刑5年10月定讞；另外同分隊的分隊長、被媒體稱為「消防正妹」的簡心怡，雖同被檢方提起公訴，但一二審均無罪，這次也獲判無罪確定。

判決指出，蔡男因積欠賭債、缺錢花用，2011年5、6月間將某消防設備業者叫到辦公室，暗示：「交1張出來」、「局裡面要開罰單業績」、「要開你1張做交代」。業者考慮到罰單金額均為2萬元以上，最後決定以2萬元行賄，到辦公室中交給蔡男，蔡男收下。

沒多久，蔡男又向另名業者暗示要索賄，這次提高金額到4萬元，蔡男稱：「你就拿4萬元給我，我家裡小孩有欠電腦用，4萬元就來買電腦。」之後收取業者4萬元賄賂。另外沙鹿分隊在接受臺中市沙鹿區通伯公祠管理委員會捐贈時，蔡男也遊說他們改捐成現金，而後將部分捐贈挪用償還自己的賭債。

全案經檢調單位發現後，提起公訴。一二審均將蔡男判刑6年10月、褫奪公權2年，全案再上訴，最高法院2日駁回上訴定讞。