女星將身體數位化售出！「稀有部位」起價277萬　乳頭、G點全賣光

▲波蘭女歌手多達將身體數位化，製成NFT賣出，下同。（圖／翻攝自Facebook／Doda）

記者葉睿涵／編譯

順應數位時代的變化，不少藝人都陸續推出數位音樂或數位周邊產品，讓粉絲無需購買實體專輯也能收藏偶像的作品，但波蘭著名女歌手多達（Doda）卻反其道而行，將整個身體都數位化，製成非同質化代幣（NFT）賣出。

據《每日郵報》報導，多達是波蘭的知名流行音樂歌手，曾獲得2屆MTV歐洲音樂獎的她，還曾被美國CNN譽為是「波蘭史上最著名的10大歌手之一」。不過在這些頭銜之下，多達最近多了一個新的稱號，那就是「世上第一個出售數字化身體部位的人」。

多達將她身體的所有部位進行3D掃描後，創建了一個包含406個NFT的系列產品拍賣給粉絲，其中包括她身體的各個部位：手臂、背部、腹部，甚至還有更私密的部位，比如嘴唇、乳頭和G點。拍賣的最低出價將取決於NFT的稀有性而異。

第一批被拍賣的是多達的背部和手臂，起拍價為145英鎊（約新台幣5500元），隨後則為那些「稀有」的身體部位，包括G點、嘴唇、乳頭和眼睛，起價7.3萬英鎊（約新台幣277萬元）。

NFT是一種被稱為區塊鏈數位帳本上的數據單位，由於其不能互換，NFT可以代表數位文件中的項目或其他形式的創意作品。雖然作品本身可以無限複製，但代表它們的NFT卻可以被追蹤，並為買家提供所有權證明。報導稱，多達的行為已成為「NFT在全球範圍內提供大爆炸可能性的最新現象，證明了明星和粉絲間的連結已上升至新的水準」。

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