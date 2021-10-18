波蘭美女「看館長學台語」以為很可愛　開口驚爆2字嚇壞房東

▲波蘭新住民妙雅看館長直播學台語，卻鬧出笑話。（圖／翻攝自YouTube／WTO姐妹會 官方頻道／記者陳以昇翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

新住民在台灣生活如果要更方便、更融入，除了要學中文之外，還會學習講台語，一位波蘭新住民妙雅在談話節目《WTO姐妹會》上，就分享了自己看館長直播節目學台語，結果跟房東談話的時候，突然爆出2個字的粗口，嚇壞房東。

妙雅表示，對於自己學到的第一句台語很想說對不起，當時她住在士林，房東是一位70幾歲的老先生，講話都以台語為主，有一天房東找他們，對當時還是男朋友的老公問，「女朋友會不會講台語？」，她一聽就回了一句「恁娘」。

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▲妙雅對房東說出的第一句台語，竟然是「恁娘」。（圖／翻攝自YouTube／WTO姐妹會 官方頻道）



主持人莎莎問，「你是去哪裡聽到這句，這麼道地的話？」主持人郭彥均也補上一句，「這句話還滿重的耶」。

妙雅說，可是那個時候完全不知道這句話是什麼意思，因為那時候館長很紅，有的時候會看他的直播，當時聽到這個詞只覺得很好聽，會想到自己的母語。

▲妙雅完全不知道這句話是什麼意思，以為這句話跟波蘭文的發音一樣，很可愛。（圖／翻攝自YouTube／WTO姐妹會 官方頻道）



妙雅解釋，在波蘭語 linie就是「線」的意思，就像捷運綠線的線，另外就是nie在波蘭語是「不」的意思，有時候波蘭人在逗小孩的時候，也會發出 nie nie nie的聲音，所以她就覺得這個字很可愛、很好聽。

莎莎這時突然理解說，因為這個詞念起來又是連在一起的，感覺很撒嬌，會以為是撒嬌的話。

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