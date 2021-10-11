法院裁決「歐盟法牴觸憲法」爆脫歐危機　波蘭10萬民眾上街反對

▲約10萬名波蘭民眾聚集在首都華沙反對退出歐盟。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

自英國脫離歐盟後，位於東歐的波蘭也出現脫歐危機，波蘭憲法法庭裁定，歐盟條約的重要條文和波蘭憲法不相容，也就是本國法先於歐盟法律。數萬名支持波蘭留在歐盟的民眾選擇在10日走上街頭，波蘭反對黨黨魁圖斯克也大聲疾呼「捍衛歐洲的波蘭」。

根據《半島電視台》報導，波蘭憲法法庭（Constitutional Court）7日做出裁定，歐盟條約的重要條文，和波蘭憲法不相容，也就是本國法先於歐盟法律，拒絕承認歐盟法律在成員國的至高原則，加劇了華沙和布魯塞爾的緊張關係。

約10萬名支持波蘭留歐的民眾10日聚集在華沙街頭抗議，他們手持「我們留下來、我們是歐洲人」等標語，歐盟理事會前主席、波蘭反對黨「公民議壇」（Civic Platform）黨魁圖斯克（Donald Tusk）也疾呼捍衛歐洲的波蘭，「一個『虛假的法庭』決定依照執政黨領導人的命令，準備將波蘭帶離歐盟。」

右派執政黨「法律正義黨」（Law and Justice, PiS）表示，目前並沒有脫離歐盟的打算，但是自該黨2015年執政以來，就不斷和歐盟官員發生衝突，歐盟也將這些變化視為「侵蝕民主制度」。總理莫拉維茨基（Jaroslaw Kaczynski）則強調，歐盟必須尊重成員國。

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