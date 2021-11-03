美CDC顧問建議「5歲至11歲兒童」接種BNT疫苗　最快周三開打

▲美國最快能在周三為部分5歲至11歲兒童施打輝瑞BNT疫苗。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國疾病控制及預防中心（CDC）的顧問群2日一致支持，讓5歲至11歲的兒童接種輝瑞BNT疫苗，最快能夠在3日開打。

綜合路透社、CNN報導，CDC顧問指出為兒童施打疫苗帶來的好處大於風險，他們所討論的風險大多針對與疫苗副作用有關的罕見心肌炎，這類罕見疾病特別好發於年輕男性身上。

顧問群2日無異議支持接種輝瑞BNT疫苗之後，CDC主任瓦蘭絲基（Rochelle Walensky）必須簽署建議，美國政府才能夠正式安排為5歲至11歲兒童施打的疫苗。

美國食物及藥物管制署（FDA）於10月29日，已批准通過5歲至11歲兒童接種輝瑞BNT疫苗的決定，授權內容是每名兒童接種劑量為5微克；先前為12歲和以上對象的施打劑量為30微克。

瓦蘭絲基表示疫情帶來的風險對孩子太高也太具有破壞性，比其他孩童接種過疫苗的疾病影響還嚴重，而學校關閉讓孩子持續待在家，也對孩童的社交和心理健康帶來負面影響，因此讓孩童接種適合的劑量會是最佳解方。

美國政府和輝瑞藥廠已經著手準備全國幼童的疫苗分配，這些幼童現在都已經回到學校上學，面臨著疫情隨時入侵的風險。

白宮1日表示美國擁有的輝瑞BNT疫苗數量，足以讓全國2800萬名5歲至11歲的兒童都接種，並表示部分幼童最快能在3日就接種疫苗，計畫預計在下周時，就能讓幼童接種計畫全面展開。

目前開放5歲至11歲兒童接種的國家僅有少數，包括中國、古巴和阿拉伯聯合大公國。