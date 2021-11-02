明年春天可解封出國？　陳時中曝1關鍵考量點

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情穩定，民眾高度關注何時可以解封出國，衛福部長陳時中2日下午赴立法院前，被媒體問及，若明年春天疫苗覆蓋率達8至9成，是否有機會解封出國？陳說，這要看國外疫情的情況。

▲衛福部長陳時中（右）赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

媒體追問，未來入境日本必需施打有認證的疫苗，是否包含高端？陳時中說，台日互相好好談，「我們今天要談」。

此外，針對媒體問及，有身處國外的民眾反應，欲返台探視病危親友，卻因防疫規定無法探病，未來是否會鬆綁？陳時中說，可以啊，都可以啊。