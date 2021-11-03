北京軍事野心不僅在台海　德媒籲：捍衛台灣就是捍衛歐洲

▲德媒評論指出，面對中國大陸對台灣發出的軍事威脅，西方國家必須表明立場。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

德國《新蘇黎世報》發表評論指出，面對中國大陸對台灣發出的軍事威脅，西方國家必須表明立場，因為北京當局的野心不僅僅只在台灣，而是可能將整個國際海域變成中國領海，「捍衛台灣的自由，就是捍衛歐洲的自由。」

根據《德國之聲中文網》報導，卡內基國際事務道德委員會高級研究員戈爾拉赫（Alexander Görlach）以「西方必須阻遏中國」為題投書《新蘇黎世報》。他在文中表示，中國大陸國家主席的意圖不是只有台灣，他幾乎和所有鄰國都有領土糾紛，包含與南韓的蘇岩礁、與日本的釣魚台（日稱尖閣諸島）、與菲律賓的南沙群島等主權問題。

戈爾拉赫認為，「北京的目的很明確，他們要將包括台灣在內的各島嶼都納入中國領土範圍，從而使至今為止的國際海域變為中國領海。」從習近平近來的公開談話來看，對台開戰似乎已經不可避免，但中方也不想發動可能演變為世界大戰的軍事行動，「北京的如意算盤是，西方世界捨不得失去中國這樣一個龐大市場，因此制定《海上交通安全法》就足以讓自由世界聽其擺佈。」

戈爾拉赫大膽指出，習近平的目標是未來能控制從非洲東北吉布地（Djibouti）到澳洲的整片國際海域，「自由世界絕不應允許習的夢想成真，而阻遏北京的第一步，就是要捍衛台灣。」他表示，台灣是歐洲的第五大貿易夥伴，幾乎所有手機的芯片都是台灣製造，所以歐洲應堅定地站在台灣這邊，並承諾對台灣的支持，「捍衛台灣的自由，就是捍衛歐洲的自由。」

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