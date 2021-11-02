美退役上校：美國應「派軍駐台」展現保衛決心！　他願受徵召來台

▲美軍退役上校表示，美軍應該在台灣部署一支海軍陸戰隊，展現保衛台灣的決心。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國媒體CNN日前在一篇報導中指出，若中國控制台灣外島，美國就沒有什麼好的機會可選擇，而一名海軍陸戰隊退役上校則投書媒體表示，美軍應該在台灣部署一支海軍陸戰隊，展現保衛台灣的決心，他自己也願意接受徵招來台協助訓練。

海軍陸戰隊退役上校包爾斯（John R. Powers）1日投書《華盛頓郵報》指出，美國需要展現更大的決心證明，無法接受台灣與其他離島被武統，「最大的危險在於，中國大陸國家主席習近平將低估我們的決心。」

包爾斯建議，美軍應該要在台灣部署一支海軍陸戰特遣部隊，讓北京當局明白，任何可能造成美軍死亡的舉動，都會讓美方產生決定性的軍事回應，同時其他國家也可能願意派軍加入。他提到，由於他的建議會讓美軍陷入危險，所以他個人也願意接受徵召來台協助訓練。

事實上，包爾斯的投書旨在回應CNN日前刊出的一篇報導，該報導指出，一旦中國拿下台灣其中一座外島，對美國而言，若要做出回應同時避免戰況升級成超級強權之間的戰爭，能夠選擇的選項會變得很少，美國也不願意冒著升高超級大國間戰爭的風險出兵。

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