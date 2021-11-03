網傳「召回令」陸官方急滅火　涉台學者：北京仍處「警告」階段

▲大陸網民瘋傳「召回令」，陸官方緊急滅火降溫。（圖／翻攝 微博）

記者任以芳／北京報導

兩岸關係急凍，近日大陸網路出現不尋常言論，不少網友貼出解放軍集結照片，甚至傳出有退伍軍人收到「召回令」，陸官方立刻駁斥是不實假謠言。但外界也擔憂台海局勢是否更緊張？《東森新媒體ETtoday》訪問不願具名涉台人士分析，陸官方一再試圖降溫，就是不願將事情擴大，全心衝刺辦好北京冬奧。目前，北京還是處於「威懾、警告」的階段，發生衝突最不願看到的下下策。

▲中共中央軍委主席習近平1日簽署命令，發布《軍購裝備訂購規定》。（圖／翻攝 央視網）

近日大陸網民開始流傳「預測兩岸衝突」謠言，就大陸氛圍上確實讓人覺得有些巧合。上個月底，大陸國防部發言人譚克非針對海問題，再次強調「大義所在、動如雷霆，堅決捍衛國家主權和領土完整」；中共中央軍委主席習近平1日簽署命令，發布《軍購裝備訂購規定》同日生效，內文強調「全面聚焦備戰打仗」引起兩岸議論。加上大陸商務部要求各地落實「保障」今冬明春蔬菜必需品，以便滿足日常和「突發」情況需要。陸官方一連串動作，被大陸網友「拼湊」劇情，出現大量揣測文。

有網友開始PO出解放軍集結消息，網路還出現大陸人武部給預備軍人發出「召回令」，陸官方立刻澄清，各大主流網站陸續跟進駁斥是假謠言，警告造謠者要依法嚴懲。針對儲糧一事，陸商務部也呼籲別做過多聯想；就連過去言論辛辣的大陸鷹派《環球時報》總編輯胡錫進也發文降溫，強調「台海固然緊張，沒看到箭在弦上、傾刻間要激發的絕對緊迫。」

▲大陸鷹派胡錫進也發文，呼籲網民別捕風捉影 。（圖／翻攝 胡錫進微博）

大陸官方明顯冷處理，接受《東森新媒體ETtoday》訪問不願具名涉台人士分析，「這次大家太有想像力。」他首先指出，蔡英文雙十國慶四個堅持，強調雙邊「互不隸屬」確實被北京視為挑釁。加上接受CNN專訪又首次證實有「美軍駐防」，並深信美國會協防台灣。「台美一直切香腸，測試北京底線，又不敢突破真正的紅線。」

涉台人士指出，近年兩岸緊繃、台美升溫，大陸網民情緒高漲也難免。但仔細觀察北京依舊採取克制做法，頂多派出軍機達到「威懾」作用，「捕風追影」的謠言難免產生。更何況台灣軍事實力與大陸有所懸殊，美方是否為台抗中，真的做到保護承諾也是一個問號。「眼下北京只有兩個最重要的任務，防疫零容忍、辦好明年冬奧活動。」

近年兩岸學者也認為，大陸方面至今還是處於發出「警告階段」，戰略威懾為目的。「但狼來了說久了，就怕擦槍走火。」若以《孫子兵法·謀攻篇》來分析兩岸局勢，「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城；攻城之法為不得已。」除非到了萬不得已地步，動武是最下下策，也是大陸最不願看到結果。