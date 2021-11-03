「地核狀態」真相曝！　科學家新研究推翻過去50年理論

▲地核狀態一直是地球科學界亟欲探索的區域。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

地球科學界過去認為地核是含鐵的實心球體，由液態外核包裹住，但根據最新透過地震波研究地球構造得出的結果發現，過去的推論並非正確，地核實際上硬到軟甚至液態金屬的多種狀態，因此部分區域其實呈現「泥糊狀態」。

綜合外電報導，地表深入地心約2890公里處即為地核，根據《地球與行星內部物理學》（Physics of the Earth and Planetary Interiors）新研究發現，地核並非過去科學家推論的全堅硬的實心球體，事實上大部分是由堅硬、軟質甚至液態鐵的形式共存。

研究作者巴特勒（Rhett Butler）和團隊在地球5個不同位置，分別分析大地震傳遞的地震波，發現到並非每個震波在傳入地核後，都會如碰撞到固體物質般反彈回來，有些反而會直接穿越地核，難以探測到回彈的震波。

該項發現經過複驗後確認了結論，指出地核中的鐵，實際上更可能是同時存在固體、液體和溶融物質的形式。

巴特勒表示這項發現和1970年代以來的學說形成了鮮明對比，表明地核並非過去地球模型中所考旅的「均質軟鐵合金」，新模型呈現了硬、軟、液態和糊狀鐵合金的型態，「這對地球的組成、熱史（thermal history）和演化提出了新的限制。」

地核含有的大量鐵物質，是形成替球磁場的關鍵，科學界過去認為地球自轉時磁場是由液態的外地核驅動，內地核則有改變磁場的功能，因此深入了解地核有助於了解其他行星內核與磁場的關係。人類終究無法親身「深入核心」對地核進行觀察，但隨著科技進步與持續探索，對地核真正面貌將會有愈加清晰的理解。