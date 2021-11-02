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朱學恒質疑政府規劃外勞「打BNT」　種族主義者附和：糟蹋愛心

▲▼朱學恒談抖內送花堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱學恒對於政府規劃外籍移工打BNT疫苗感到質疑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林彥臣／綜合報導

宅神朱學恒在臉書上，對於政府的疫苗規劃感到質疑，在臉書上發文表示，「為何政府規劃一堆外勞打民間捐贈的BNT，國民是全都打夠了嗎？」。不料此文一出引發兩派網友戰翻，有網友質疑朱學恒的發文有種族歧視之嫌，但也有種族主義者附和，認為糟蹋郭董的愛心。

朱學恒2日在臉書發文表示，「為何政府規劃一堆外勞打民間捐贈的BNT，國民是全都打夠了嗎？一邊又捏造什麼BNT打氣不如預期的假消息？是不是好處都要給塔綠班佔盡？」

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▲▼疫情指揮中心加開5個疫苗BNT接種站，台北榮總進駐中正紀念堂BNT疫苗接種站。（圖／記者呂佳賢攝）

▲有種族主義者附和朱學恒，認為糟蹋郭董的愛心。（圖／記者呂佳賢攝）

朱學恒此文一出，湧入一群種族主義者附和表示，「糟蹋郭董企業家的愛心」、「郭董花錢給台灣人打結果打的不是台灣人... 」、「真的，感覺我們命都不值」、「原來台灣人不如外籍移工」、「為何外勞可以打BNT? 我要打都無法，只能打AZ，要不就是叫百姓打高端⋯⋯我們的命比較賤嗎？」

但也有人質疑朱學恒的觀點，涉及種族歧視，「為什麼覺得朱大很歧視移工？移工不打疫苗對台灣群體免疫是對的嗎？」、「外勞不打，又要被罵防疫破口」、「只要有居留證跟健保卡，他們跟一般國民一樣是照著政府規定的年齡上平台預約的」、「所以外勞神功附體不會染疫？沒關係不給打疫苗成為防疫破口啊！」、「外勞也是人，而且資訊不對稱，大部份沒打的就是他們了，不打他們要打誰？」

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朱學恒外勞移工BNT

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