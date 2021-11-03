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民進黨擬徵召林靜儀出戰中二　立委補選重要時程完整看

▲林靜儀。（圖／取自林靜儀醫師臉書）

▲林靜儀。（圖／取自林靜儀醫師臉書）

記者陶本和、蔡文鈴／台北報導

中選會日前開會通過台灣基進黨立委陳柏惟罷免案。中選會2日發布選舉公告，台中市第二選區立委補選於1月9日舉行。藍綠雙方近期積極布局候選人，民進黨於今（3）日下午中執會中，正式徵召前立委林靜儀參選。

民進黨預計3日下午召開中執會，會中將提請同意「第十屆台中市第二選區立法委員出缺補選徵召人選案」，兼任民進黨主席的總統蔡英文將提名前立委林靜儀出征中二選區補選；若沒有意外，黨部也將於會後召開記者會正式宣布此案。

中選會公告指出，台中市第二選區立委補選投票日期為民國111年1月9日，時間為上午8點至下午4點。本次補選選舉區為台中市第二選舉區，範圍包括沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區；競選經費最高金額為1769萬8000千元。

陳柏惟罷免案投票人總數為29萬4976人，投票人數為15萬2567人，投票率為51.72％，有效票為15萬1332票，其中同意罷免票數為7萬7899票，不同意罷免票數7萬3433票，無效票為1235票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。

台中第二選區立委補選重要日程：

一、 2021年11月2日 發布選舉公告
二、 2021年11月9日 公告候選人登記日期及必備事項
三、 2021年11月15日至11月19日 受理候選人登記之申請
四、 2021年11月19日 政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止
五、 2021年12月3日前 審定候選人名單，並通知抽籤
六、 2021年12月8日 候選人抽籤決定號次
七、 2021年12月20日 選舉人名冊編造完成
八、 2021年12月29日 公告候選人名單
九、 2021年12月30日至111年1月8日 辦理公辦政見發表會
十、 2022年1月5日前 公告選舉人人數
十一、 2022年1月9日 投票、開票
十二、 2022年1月14日前 審定當選人名單

▼台中第二選區立委補選投票日公告。（圖／中選會）

▲▼台中第二選區立委補選投票日公告。（圖／中選會）

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