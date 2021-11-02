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顏清標神回誰穿過防彈背心　林靜儀：真的有！但不方便透露

▲▼林靜儀接受廣播專訪。（圖／《POP搶先爆》提供）

▲林靜儀接受廣播專訪。（圖／《POP搶先爆》提供）

記者蔡文鈴／綜合報導

台中市第二選區立委補選將於1月9日投票，民進黨台中市黨部證實確定由前立委林靜儀參加台中市第二選區立委補選。然而針對先前曾說該區為需要穿防彈衣才能選的地區，顏清標則笑回「你去問一下有誰穿過？」對此，林靜儀今（2）日受訪表示，「真的有！但不方便透露。」

林靜儀表示，參加補選的消息傳出後身邊的親友及同事都告訴她「這場仗不好打」，很擔心她遭受鋪天蓋地的攻擊和抹黑，林靜儀則說「輕鬆的事很多人願意做，就不需要我來做了；困難的事既然來到我面前，就要去承擔責任」，她強調尊重黨的評估和安排，如果黨覺得她可以一戰，「那我好像沒有不出來的理由」。

針對外界推測立委補選顏家一定不會缺席，前立委顏寬恒、台中市副議長顏莉敏、顏寬恒老婆陳麗凌都在外傳可能參選的名單。對此，林靜儀認為「我現在覺得還是顏寬恒會出來選」，畢竟補選時間很短，需要即戰力，顏寬恒過去曾任立委也有充分經驗。

至於，曾稱「台中是需要穿防彈衣選舉的地方」，顏清標近日受訪笑回「你去問一下有誰穿過？」林靜儀則表示，「就我了解真的有，但不方便透露，是以前選舉的時候」，陳柏惟之前也說過選舉的時候，真的有民眾送他防彈背心，「這是事實。」

林靜儀強調，希望能解開外界對中二選區的誤會，開開心心餐與選舉，讓民眾不用害怕，不需要覺得門外有人監視我有沒投票，然後打電話來讓我心生畏懼，「如果董事長認為說不用，那大家也不用啊，想想看為什麼有這種感受，就希望這樣的事情不要發生嘛。」

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