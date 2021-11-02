「中二立委補選是2022前哨戰」　郭正亮：會變成藍綠這兩大咖對決

▲前民進黨立委林靜儀。（資料照／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／綜合報導

台中二選區立委補選將在明年1月9日投票，民進黨台中市黨部證實確定由前立委林靜儀參加台中市第二選區立委補選。前民進黨立委郭正亮表示，這場補選就是2022大選前哨戰，總統蔡英文、台中市長盧秀燕兩人都會替兩邊候選人站台，「最後搞不好是蔡英文跟盧秀燕對決。」

郭正亮指出，林靜儀還是要取得當地正國會的支持，至於原本預計推出的另一人選張家銨，因為是第一屆議員，全國知名度、群眾演講的爆發力都不如林靜儀。

對於台中第二選區補選，郭正亮表示，蔡英文一定親自站台，畢竟林靜儀是她的子弟兵，補選是政黨對決不是仇恨動員，對蔡英文來說，補選這第一戰絕不能輸，所以前台中市長林佳龍、民進黨立委蔡其昌也都會站台，因為補選等於2022大選的前哨戰。

郭正亮指出，盧秀燕也很可能站台，因為明年選舉盧也需要黑派（顏家）支持，到最後搞不好是蔡英文跟盧秀燕對決，但這個對決不一定對林靜儀有利，畢竟盧在台中民調將近7成，「台中一定大動員，投票率超過五成都有可能。」

對於藍營補選人選，郭正亮表示，顏家也在慎重考慮，因為這是唯一一場補選，全國的媒體都在關注，各種狗屁倒灶的事都會被檢驗，對顏寬恒來說，2024大選有73個選區，反而不會變成唯一焦點。

郭正亮指出，民進黨提名林靜儀的邏輯就是，挺陳柏惟的7萬3千票都會接續給林靜儀，林只要再拿額外的4500票就可以上，但也有很多人認為陳柏惟對年輕人的吸引力大於林靜儀，因此也有人認為林靜儀的基本盤沒有到7萬3。