2歲男童遭自家狗兒「咬破頭」噴血　警車開道急救命　

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉日前發生幼童遭家犬咬傷意外，當地派出所值班員警接到男童家人到所報案，員警隨即開著勤務車協助民眾開道將孩子送醫，該事件傳開，警方暖心作為被民眾讚爆。

▲ 嘉義民雄幼童遭自家狗咬傷，家屬報案後警方隨即警車開道協助送醫。（圖／記者翁伊森翻攝）

民雄分局表示，北斗派出所警員王祥合於10月31日擔服值班勤務時，一輛自小客車急駛入派出所，吳姓駕駛神情惶恐地衝進派出所請求警方協助，稱2歲兒子遭自家飼養狗咬傷後腦杓，導致頭部嚴重撕裂傷及大量出血。

▲ 嘉義民雄幼童遭自家狗咬傷，家屬開車到派出所向警方報案。（圖／記者翁伊森翻攝）

當時副所長呂家宏研判，如稍有延宕幼童可能因失血過多有生命危險，立即駕駛巡邏車開道協助送醫，警方一路開啟警示燈鳴笛示警開道，火速抵達嘉義基督教醫院，由救護人員送入急診室急救，始脫離險境。

▲ 警方隨即狂奔出門開警車開道協助送醫。（圖／記者翁伊森翻攝）

民雄分局對於北斗派出所副所長呂家宏、警員王祥合積極為民服務，並協助婦人就醫，態度熱忱誠懇，圓滿達成任務，深獲民眾讚揚，樹立警察優良形象，足為同仁表率。

至於平時溫和顧家的自家土犬為何咬傷男童？主人推測，狗兒平時都跟5歲大兒子玩在一起，可能對小兒子陌生才闖禍。