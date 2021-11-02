　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

宜大等校發現台灣新物種　淡水蟹「北山澤蟹」登上國際期刊

▲台灣新種淡水蟹「北山澤蟹」上國際期刊。（圖／宜蘭大學供）

▲台灣新種淡水蟹「北山澤蟹」上國際期刊。（圖／宜蘭大學供）

記者游芳男／宜蘭報導

台灣增一新物種，宜蘭大學等單位，今（2021）10月在紐西蘭國際期刊「動物分類學」（Zootaxa）上，共同發表台灣新種淡水蟹－「北山澤蟹 (Geothelphusa boreas)」！顯見台灣淡水生物多樣性是相當豐富的，值得相關單位加以重視。

▲台灣新種淡水蟹「北山澤蟹」上國際期刊。（圖／宜蘭大學供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

宜蘭大學表示，在生物多樣性日益重要，但相關專業人才養成不易且日漸稀缺的今天，該校森林暨自然資源系毛俊傑助理教授，與澎湖科技大學水產養殖系施志昀教授、中興大學生命科學系施習德教授等3所大學的研究團隊，在科技部、林務局及羅東林區管理處的經費支持下，透過跨校整合了田野生態資源調查與動物分類專業，於今年（2021）10月在紐西蘭國際期刊「動物分類學」（Zootaxa）上，共同發表台灣新種淡水蟹－「北山澤蟹 (Geothelphusa boreas)」！

這一新種澤蟹，最早於1994年由施習德教授在福山植物園初次採集，但尚未確認種類，近年來毛俊傑助理教授執行林務局與羅東林區管理處的計畫，執行數個宜蘭山區的生態資源調查與監測計畫，也在不同地點陸續發現，最後經團隊研究人員進行各地完整標本的形態特徵與分子證據的比對，確認為新種，產於雪山山脈和中央山脈的北端，包括福山植物園、宜蘭蘇澳大坑橋、神祕湖、銅山一帶，主要分布於740至1800公尺的山區，但偶也出現在280公尺的低海拔處。

而在動物分類上的澤蟹屬（Genus Geothelphusa）僅分布於東亞島弧（即台灣、琉球、日本本島），共紀錄56種，台灣與周遭島嶼的種類有39種，佔了此一分類群物種總數的百分之七十，且都是特有種，顯見台灣淡水生物多樣性是相當豐富的，值得相關單位加以重視。

發現「北山澤蟹」新物種，凸顯出近年來在山區持續進行生態資源調查的重要性，在生物多樣性的探查、研究與人才的培育方面，未來仍有持續發展的空間與必要性。在現今面臨極端氣候事件所導致旱澇不均的威脅下，台灣山區的森林資源保育，對這些極端仰賴濕地環境的物種生存至關重要，未來也需要大家共同努力保護與關注台灣環境的變化。

更多熱門新聞

►驚悚！宜蘭小六生過馬路遭輾壓拖行　肋骨斷12根氣血胸命危

►快訊／確診女宜蘭足跡曝！到過基隆甕仔雞羅東店　三星感恩宮參拜

►22歲男遭行刑式狙殺爆頭慘死！妻悲痛貼文：怎麼捨得丟下我和女兒

►激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券才2899元

ET快訊
太魯閣號事故49死　李義祥違反《營造業法》被罰百萬元
國旅券「隱藏用法」爽度再升級！　妹子實測：真的可以
印度神童預言全球「7大危機」　點名亞洲要小心
台灣18歲以上「4人就1人有糖尿病」　醫提3招降風險
大學宿舍淪情慾極樂場！「呻吟聲」走廊都聽得到　韓網崩潰
海上出現神秘黑洞　網查Google地圖嚇呆：是地底入口
美貌不輸劉亦菲！女星臉注射沙拉油毀容　9年無法閉眼離世

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園15小學試辦「下課30分鐘」　高雄1校改8點到校：睡飽是人權

長虹國際秋拍 中國畫作與當代藝術同步亮相

台男誇口約吃飯2次就能上床　烏克蘭美女被氣哭：我們沒這麼隨便

宜大等校發現台灣新物種　淡水蟹「北山澤蟹」登上國際期刊

10個月釀59件事故！國道施工車屢遭撞　高公局揭三大主因

男友「穿女裝」跑透透！她問哪來勇氣？...傳來自拍：做自己就有

他驚見「穿裙必過膝」女友抽屜有姐夫！「以為很純情」氣炸：假掰女

剛買的白菇竟長「菜花」！他po文求救：能吃嗎？　內行人解答　

「3生肖」今起苦盡甘來！財運爆棚+遇貴人　強運旺到過年

沒有比較沒有傷害！職場5個「限制型心態」想升遷加薪請避開

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

圓父親遺願女兒心碎海邊灑骨灰 詭異大風一吹...爸爸被她吃下肚

海巡隊員泳池尾隨女生進更衣室　手機偷拍洗澡一露餡秒騎車逃離

走錯路！轎車左轉道「直接煞停」　貨車為閃避衝分隔島...撞斷燈桿

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

桃園15小學試辦「下課30分鐘」　高雄1校改8點到校：睡飽是人權

長虹國際秋拍 中國畫作與當代藝術同步亮相

台男誇口約吃飯2次就能上床　烏克蘭美女被氣哭：我們沒這麼隨便

宜大等校發現台灣新物種　淡水蟹「北山澤蟹」登上國際期刊

10個月釀59件事故！國道施工車屢遭撞　高公局揭三大主因

男友「穿女裝」跑透透！她問哪來勇氣？...傳來自拍：做自己就有

他驚見「穿裙必過膝」女友抽屜有姐夫！「以為很純情」氣炸：假掰女

剛買的白菇竟長「菜花」！他po文求救：能吃嗎？　內行人解答　

「3生肖」今起苦盡甘來！財運爆棚+遇貴人　強運旺到過年

沒有比較沒有傷害！職場5個「限制型心態」想升遷加薪請避開

太魯閣號事故49死　李義祥另違反《營造業法》被重罰百萬

天災竟成「感情增溫器」　新研究：可改善夫妻失和

國民黨稱反萊豬不等於反美豬　綠營反擊：連自己舉的標語都忘記？

宏碁旗下安碁資訊3日停牌　外界猜測與集團資源整併相關

苦命人妻忍辱幫腥夫養私生子　竟遭囂張小三笑「婊子」

李宇柔親吐患「加護病房症候群」！驚現幻覺遭虐待　這類人80%發作

文湖線異常理由曝！社區鋸樹「樹幹掉落軌道」害2300人　北捷怒求償

桃園15小學試辦「下課30分鐘」　高雄1校改8點到校：睡飽是人權

巡邏車夜輾路倒獨子！他醉搭小黃下車躺街邊慘死　賠償無共識

基隆夫妻停車被趕！「桶子頭男」嗆砸車：停久了就我的啊

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

生活熱門新聞

最後一組國旅券中獎號碼出爐！　60萬幸運兒擁千元

國旅券60萬份今最後一抽　身分證末碼相同爽拿千元

World Gym宣布「不再提供毛巾」！即起30天內可無條件解約

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

最後一抽國旅券！「有2組號碼」莫名崩潰

嫌iPhone 13耗電超快！他找出兇手「官方也認了」

國旅券加碼好康！100份住宿券大放送

暖爸約兒老師泡溫泉！激情啪啪下場慘了

「骨灰罈紅茶」換新色　網笑：更莊嚴了

第13輪明起分流預約！BNT上午10點開約、AZ下午2點

女客「陽明山泡裸湯」竟有男員工闖入　櫃台回應網友全喊告

睡前滑A片驚見「本土區」12部老婆作品

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

台大「AZ+莫德納」混打！張上淳曝最新進度

更多熱門

相關新聞

宜蘭透天別墅選擇多！　「宜蘭市、員山鄉」指名度最高

宜蘭透天別墅選擇多！　「宜蘭市、員山鄉」指名度最高

入住透天別墅是不少雙北民眾的夢想，宜蘭市不僅生活機能健全，屋齡10年內的透天別墅竟只需1300~2000萬元，反觀新建案的3房產品，總價就得來到1500萬元。而距離宜蘭市車程10分鐘的員山鄉，透天別墅更僅要價700~1200萬元，是小資退休族圓夢的好選擇。

宜蘭大學女清潔工妹2採陽　一家6口4人確診

宜蘭大學女清潔工妹2採陽　一家6口4人確診

即／宜大確診者足跡曝光！曾去過家樂福、2市場

即／宜大確診者足跡曝光！曾去過家樂福、2市場

宜蘭大學確診者曾與萬華家人吃飯！近600住宿生採檢

宜蘭大學確診者曾與萬華家人吃飯！近600住宿生採檢

疫情嚴峻！宜蘭大學：全面線上教學

疫情嚴峻！宜蘭大學：全面線上教學

關鍵字：

宜蘭大學台灣新種淡水蟹北山澤蟹

讀者迴響

熱門新聞

最後一組國旅券中獎號碼出爐！　60萬幸運兒擁千元

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

開車按喇叭竟被亮槍！警圍捕驚見後座是王金平

國旅券60萬份今最後一抽　身分證末碼相同爽拿千元

男星「心臟病突發驟逝」享年59歲　好友悲痛送別

泡湯忽有男子闖進！陽明山天籟道歉了

World Gym宣布「不再提供毛巾」！即起30天內可無條件解約

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

許維恩被抓包「車上私會嫩弟」…2人關係曝光！

台灣嫩妹「杜拜淘金」淪禁臠！　為了20萬險葬身沙漠

最後一抽國旅券！「有2組號碼」莫名崩潰

台男偶像爆「睡老闆」　被抓包扯：圈內習慣多人

仁武保母遭私刑片瘋傳！　警方回應了

嫌iPhone 13耗電超快！他找出兇手「官方也認了」

「統一後台灣省買房怎麼選？」　他點名這城市

更多

最夯影音

更多
超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻
李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面