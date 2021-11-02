宜大等校發現台灣新物種　淡水蟹「北山澤蟹」登上國際期刊

▲台灣新種淡水蟹「北山澤蟹」上國際期刊。（圖／宜蘭大學供）

記者游芳男／宜蘭報導

台灣增一新物種，宜蘭大學等單位，今（2021）10月在紐西蘭國際期刊「動物分類學」（Zootaxa）上，共同發表台灣新種淡水蟹－「北山澤蟹 (Geothelphusa boreas)」！顯見台灣淡水生物多樣性是相當豐富的，值得相關單位加以重視。

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宜蘭大學表示，在生物多樣性日益重要，但相關專業人才養成不易且日漸稀缺的今天，該校森林暨自然資源系毛俊傑助理教授，與澎湖科技大學水產養殖系施志昀教授、中興大學生命科學系施習德教授等3所大學的研究團隊，在科技部、林務局及羅東林區管理處的經費支持下，透過跨校整合了田野生態資源調查與動物分類專業，於今年（2021）10月在紐西蘭國際期刊「動物分類學」（Zootaxa）上，共同發表台灣新種淡水蟹－「北山澤蟹 (Geothelphusa boreas)」！

這一新種澤蟹，最早於1994年由施習德教授在福山植物園初次採集，但尚未確認種類，近年來毛俊傑助理教授執行林務局與羅東林區管理處的計畫，執行數個宜蘭山區的生態資源調查與監測計畫，也在不同地點陸續發現，最後經團隊研究人員進行各地完整標本的形態特徵與分子證據的比對，確認為新種，產於雪山山脈和中央山脈的北端，包括福山植物園、宜蘭蘇澳大坑橋、神祕湖、銅山一帶，主要分布於740至1800公尺的山區，但偶也出現在280公尺的低海拔處。

而在動物分類上的澤蟹屬（Genus Geothelphusa）僅分布於東亞島弧（即台灣、琉球、日本本島），共紀錄56種，台灣與周遭島嶼的種類有39種，佔了此一分類群物種總數的百分之七十，且都是特有種，顯見台灣淡水生物多樣性是相當豐富的，值得相關單位加以重視。

發現「北山澤蟹」新物種，凸顯出近年來在山區持續進行生態資源調查的重要性，在生物多樣性的探查、研究與人才的培育方面，未來仍有持續發展的空間與必要性。在現今面臨極端氣候事件所導致旱澇不均的威脅下，台灣山區的森林資源保育，對這些極端仰賴濕地環境的物種生存至關重要，未來也需要大家共同努力保護與關注台灣環境的變化。

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