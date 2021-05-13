疫情嚴峻！宜蘭大學：全面線上教學　畢業典禮、返校活動喊卡

▲宜蘭大學守護師生安全，13日晚宣布14日起全面線上教學。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

因應疫情升溫，宜蘭大學13日晚宣布，14日起至6月8日，一律採線上授課。此外，畢業典禮、校友返校日活動也暫停；至6月8日前全面停止外借校內場地，已申請借用者，正儘速通知主辦單位取消活動或延後舉行，守護師生安全。

校方表示，自2020年12月下旬啟動第2級防疫措施後，對於疫情的變化保持高度關注，不僅在春節連假前召開防疫臨時會議，推演防疫工作應變機制，並於春節連假結束後，立即於20212月18日召開防疫應變小組會議，在開學前完成防疫消毒工作，也啟動體溫量測、單一入口管制、廣播宣導佩戴口罩等相關防疫措施，保障教職員生安全。

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宜蘭大學更於5月6日及5月13日數度召開防疫應變小組會議，決議提昇該校「嚴重特殊傳染性肺炎防疫分級與措施」至第3級，所有實體課程、活動、集會全面停止實施，自5月14日起教學工作一律採線上授課方式辦理，其他會議亦改採線上方式進行，2021年校慶典禮已採線上直播方式辦理，校友返校日活動及109學年度校級與系級畢業典禮也宣布暫停辦理。

此外，宜蘭大學亦宣布不開放訪客進入校園，各電梯口設置乾洗手設施，加強環境消毒作業頻率，並在各入口設置管制站及體溫量測站，嚴格實施體溫量測及人員進出控管，至6月8日前也全面停止外借各場地，已申請借用者，正儘速通知主辦單位取消活動或延後舉行，守護師生安全。

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