豬肉販遊東南歐「人間蒸發」　外交部：當地警政單位未查獲行蹤

▲出國旅遊失去行蹤的郭子源 。（圖／家屬提供）

記者呂晏慈／台北報導

在屏東市協助家中豬肉等工作的郭子源（42歲），九月下旬出國前往阿爾巴尼亞，隨後郭男弟弟接獲一通未顯示電話，告知其哥哥被阿爾巴尼亞海關攔查後，迄今全無音訊。外交部29日說明，自10月7日接獲國人通報後即要求駐館全力協尋郭姓國人，據我國駐土耳其代表處持續向土耳其警政單位聯繫，目前尚未查獲郭姓國人的行蹤。

外交部說明，已於第一時間去電駐土耳其代表處，以及兼轄阿爾巴尼亞事務的駐義大利代表處，要求相關駐館盡全力透過各項管道協尋郭姓國人。此外，駐處也與家屬加LINE，保持聯繫並列案追蹤。三週來駐處頻繁與家屬通電話、簡訊聯絡，並多次請家屬盡可能提供較具體的資訊，包括：消息來源的聯絡方式，或郭姓國人有關旅行目的、日期、同行人員、旅行安排或離境前相關動態等較具體資訊，以利協尋。截至目前為止，家屬表示毫無所悉，尚未提供任何有關郭姓國人行蹤的具體資訊。

外交部透過管道掌握，郭姓國人於9月26日搭乘土耳其航空入境土耳其抵達伊斯坦堡，並未有郭姓國人入境阿爾巴尼亞或其他國家的紀錄。另據我國駐土耳其代表處持續向土耳其警政單位聯繫，目前尚未查獲郭姓國人的行蹤。



外交部表示，我國駐義大利代表處也曾聯繫阿爾巴尼亞相關單位，獲告阿國並沒有郭姓國人入境的訊息。有關協助查尋的各項情形駐處也都隨時向家屬說明，並持續促請家屬提供較具體資訊，以利繼續協助洽查。外交部及相關駐外館處將持續努力，全力協尋郭姓國人的下落。



外交部稱高度重視國人旅外安全，並再次呼籲國人出國旅行，應妥向親友交待行蹤資訊，並建議出國前至外交部領務局「旅外國人動態網頁」登錄國外聯絡資料。旅外期間如有急難救助等需求，也可撥打「旅外國人急難救助全球免付費專線」800-0885-0885尋求協助。