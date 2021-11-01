國中男「沒打BNT遭嘲」揍斷女同學鼻樑　家長爆兒長期受霸凌

▲學生因施打BNT發生肢體衝突。（示意圖，非當事學校／取自免費圖庫Pakutaso）

記者許若茵／採訪報導

本刊稍早報導《疑嘲笑男同學沒打BNT！北市國中女「遭揮拳打斷鼻樑」》，該校學務主任證實，女學生確因戲謔男同學未打BNT爆發肢體衝突，且男同學遭受女同學霸凌，目前雙方家長持續會談。

該校學務主任接受《東森新媒體ETtoday》採訪時說明衝突過程，10/5早上約10時，當事學生就讀8年級，該班剛打完BNT疫苗要離場，由於女學生出現暈針，校方依規定通知家長接回，但女學生在休息後稱狀況好轉，要隨隊回教室；男學生則原先勾選有意願接種疫苗，不過因前日就醫有嘴巴腫脹，醫師評估建議暫緩施打疫苗，當日並未接種。

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後女學生與男同學爆發口角，女學生嘲笑「你嘴巴長腫瘤」不能打疫苗等言詞惹怒男同學。起初男同學拍打女生背部欲制止發言，女學生則反打男生手臂3~5拳，男學生再揮拳回擊，由於男生出拳高度正好在女學生頭部位置，打到女學生右眼眶下方，初判有血腫情形，不確定是否有骨折。

學務主任說明，當下其他同學有陪女學生回接種現場，請醫護人員協助冰敷消腫，校方通報雙方家長，不過女學生因家中管教嚴格，向主任表示希望先不要找媽媽，便暫時讓女學生留在接種現場交由醫護做後續處置，待家長接回再一併告知，男學生則原先就有情緒問題，加上被嘲笑，情緒高漲難以平復，也通知家長到校再處理。

據傳該女學生長期對男學生有霸凌行為，學務主任透露，女學生原先就因言行問題，在7年級時被列入輔導名單，但因為孩子都未曾提及，校方是到這兩天才知道有霸凌行為。後來女方家長由媽媽授權爸爸出面，在10/12雙方達成和解，不過上週因女方媽媽表達不滿，希望經由法律程序，交由官方調解，本週雙方家長還會再進行會談。

學務主任提醒，接種疫苗屬於個人權益，不應因他人沒有施打疫苗就嘲笑、戲謔，未來會再加強宣導，也會多加注意學生言行。