20歲派遣粗工遭虐殺...傷勢集中頭部、上半身　7嫌收押1在逃

▲蔣男遭同事持鋁棒毆打致死，塞進後車廂載至彰化埤頭鄉。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市20歲蔣姓派遣粗工遭同事持鋁棒毆打致死棄屍案，檢方複訊後認盧男等7人涉嫌重大，向台中地院聲請羈押禁見獲准，原先被認為教唆施暴的陳姓老闆娘被認涉案不明或輕微，以5萬元交保，尚有1名楊男在逃。蔣男遺體全身有多處瘀青，多集中在頭部及上半身，詳細傷勢為何，檢察官將於11月2日上午率法醫相驗，以釐清案情。

據悉，蔣男28日第一天上班，遭陳女的兒子謝男及他的同事、友人盧男、梁男、馮男、林男、楊男、馮女、黃女、高女、鐘男等9名20歲上下的年輕男女，涉嫌持鋁棒、甩棍毆打致死，後由馮男開車載著其中3人，將奄奄一息的蔣男塞到後車廂，載至馮男彰化租屋處，蔣男途中傷重身亡。

事後盧男、梁男返家，因良心不安主動投案，警方循線至彰化縣埤頭鄉尋獲蔣男遺體。警方原根據盧、梁供詞，認係陳女教唆施暴，其他人才犯下犯行，將相關涉案人逮捕到案後，移送台中地檢署。經檢方複訊，卻認陳女涉案程度不深，昨晚以5萬元交保。

至於盧、梁等7人，檢方依涉嫌傷害致死、妨害自由等罪，所犯是5年以上重罪，有串證、逃亡之虞，向台中地院聲請羈押禁見獲准；鍾男因涉案情節不大，訊後限制住居；高女罪嫌不足請回。尚有1名楊男在逃。

在警詢、檢方複訊過程中，馮男等人說詞反覆，對於案情避重就輕，有人稱之所以會打人，是因蔣抱怨薪資太少，原本只想教訓他，未料到竟鬧出人命，闖下大禍。

而死者蔣男母親則說，警方透露，這些人行凶真正動機，是知道蔣男得到阿嬤的一些遺產，強迫蔣男提領遭拒，才憤而痛下殺手。對此，台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，案情正由承辦檢察官調查釐清中。

▲蔣男遭同事持鋁棒毆打致死 。（圖／民眾提供）

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