　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

20歲派遣粗工遭虐殺...傷勢集中頭部、上半身　7嫌收押1在逃

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲蔣男遭同事持鋁棒毆打致死，塞進後車廂載至彰化埤頭鄉。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市20歲蔣姓派遣粗工遭同事持鋁棒毆打致死棄屍案，檢方複訊後認盧男等7人涉嫌重大，向台中地院聲請羈押禁見獲准，原先被認為教唆施暴的陳姓老闆娘被認涉案不明或輕微，以5萬元交保，尚有1名楊男在逃。蔣男遺體全身有多處瘀青，多集中在頭部及上半身，詳細傷勢為何，檢察官將於11月2日上午率法醫相驗，以釐清案情。

據悉，蔣男28日第一天上班，遭陳女的兒子謝男及他的同事、友人盧男、梁男、馮男、林男、楊男、馮女、黃女、高女、鐘男等9名20歲上下的年輕男女，涉嫌持鋁棒、甩棍毆打致死，後由馮男開車載著其中3人，將奄奄一息的蔣男塞到後車廂，載至馮男彰化租屋處，蔣男途中傷重身亡。

事後盧男、梁男返家，因良心不安主動投案，警方循線至彰化縣埤頭鄉尋獲蔣男遺體。警方原根據盧、梁供詞，認係陳女教唆施暴，其他人才犯下犯行，將相關涉案人逮捕到案後，移送台中地檢署。經檢方複訊，卻認陳女涉案程度不深，昨晚以5萬元交保。

至於盧、梁等7人，檢方依涉嫌傷害致死、妨害自由等罪，所犯是5年以上重罪，有串證、逃亡之虞，向台中地院聲請羈押禁見獲准；鍾男因涉案情節不大，訊後限制住居；高女罪嫌不足請回。尚有1名楊男在逃。

在警詢、檢方複訊過程中，馮男等人說詞反覆，對於案情避重就輕，有人稱之所以會打人，是因蔣抱怨薪資太少，原本只想教訓他，未料到竟鬧出人命，闖下大禍。

而死者蔣男母親則說，警方透露，這些人行凶真正動機，是知道蔣男得到阿嬤的一些遺產，強迫蔣男提領遭拒，才憤而痛下殺手。對此，台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，案情正由承辦檢察官調查釐清中。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲蔣男遭同事持鋁棒毆打致死 。（圖／民眾提供）

【相關新聞】

台中粗工男到班首日被虐死　母親悲痛點出原因　蛇蠍闆娘5萬元交保

台中粗工悲慘身世曝！蛇蠍闆娘「糾眾虐殺」　監視器拍下最後一餐

►這台除濕機讓你不用擔心電費

ET快訊
老爸在家「她不敢上廁所」！　淚曝暗黑原因
手鑽進9歲女兒衣褲「揉胸掐臀」　音樂人老爸還要她吸乳頭
金鐘最佳男配角驚傳「罹胰臟癌病逝」！
《黑澀會》女星演澎恰恰《魷魚》智英　合體姜曉網看傻
李雲迪嫖娼形象全毀　瘋傳「已獲邀耶魯當教授」！
陸疫情擴散14省　上海迪士尼突宣布「即刻停止遊客進入」
眼尖媽揪「臉上1異狀」　他檢查竟是癌症

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

20歲派遣粗工遭虐殺...傷勢集中頭部、上半身　7嫌收押1在逃

快訊／台南掩埋場火警「燒成垃圾火焰山」！濃煙狂竄畫面曝

快訊／台中東卯山「男突倒地昏迷」！路過護理師急幫CPR搶命

擁槍男轟頭「腦部重創」命危　家屬決定器捐遺愛人間

色翁站著性侵弱女遭撞見　辯「血氣衰弱難久站」下場曝

快訊／台南北區觀海橋女子溺水　消防人員救起送醫命危

KTV悍女打同事挨告...開庭偷拍筆錄遭阻　竟出手推女法官成傷

那瑪夏辦活動24人遭虎頭蜂螫傷！分送2醫院救治　陳其邁急奔探視

喊加班卻直奔小王家！人妻「親密連結照」電腦存檔　人夫目睹崩潰

北市市民高架貨車沿路掉20包水泥　沒通報就落跑！最重罰1萬8

許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

花10多萬元下標盲包！物品堆滿家　女控寄來全是「廢物」連贈品也壞

NanaQ曝月薪4萬存錢法！　 「台幣存款全轉美金」網看傻眼：是錯的

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

駕駛超龜速迴轉！20秒還沒轉完 機車險遭波及...網虧：當在練車？

北市20罐瓦斯桶噴飛占據四線道　滾動逾百尺過程不斷外洩氣體！

20歲派遣粗工遭虐殺...傷勢集中頭部、上半身　7嫌收押1在逃

快訊／台南掩埋場火警「燒成垃圾火焰山」！濃煙狂竄畫面曝

快訊／台中東卯山「男突倒地昏迷」！路過護理師急幫CPR搶命

擁槍男轟頭「腦部重創」命危　家屬決定器捐遺愛人間

色翁站著性侵弱女遭撞見　辯「血氣衰弱難久站」下場曝

快訊／台南北區觀海橋女子溺水　消防人員救起送醫命危

KTV悍女打同事挨告...開庭偷拍筆錄遭阻　竟出手推女法官成傷

那瑪夏辦活動24人遭虎頭蜂螫傷！分送2醫院救治　陳其邁急奔探視

喊加班卻直奔小王家！人妻「親密連結照」電腦存檔　人夫目睹崩潰

北市市民高架貨車沿路掉20包水泥　沒通報就落跑！最重罰1萬8

爆米花／陳敏賜雙響4打點　台中成棒單場4轟狙擊桃園市

朱育賢2分砲　樂天3比1領先味全

爸爸被2隻小貓逼出「雙重人格」　抱懷中輕拍怒喊：我真的很生氣

貓奴拿漏勺給男友撈麵遭質疑　秀「主子同款」嘆：一點信任都沒了

「國民黨配合中國亂台灣」　蘇貞昌揭：他們沒招了只剩亂

貓咪睡到做惡夢「咬小被被」找奴才　一臉冏樣撒嬌求陪睡

陳傑憲當成模板　郭天信攻擊不再盲目

周思齊雙安打回第4分　5局兄弟4比2統一

嘉義市母語文化教育學會　結合阿里山鐵路與在地美食推動說母語　

金鐘最佳男配角驚傳罹胰臟癌病逝！　縱橫演藝圈70年…享耆壽92歲

社會熱門新聞

快訊／警匪槍戰！警開16槍還擊　槍擊要犯中彈不治

富商花2億元挖礦！1800台電腦海撈3千顆乙太幣

草東鼓手驚傳逝世　父皺眉：平常少聯繫

草東鼓手亡　高大成：按壓屍斑「死亡時間浮現」

獨／疑輕生主因！草東鼓手IG崩潰

32年「新竹古井童屍」懸案真相終曝光

快訊／新北男公園自轟太陽穴！倒遊戲區明顯死亡

時速96km挨罰！他轟搶錢搶瘋了　網見1關鍵猛謝警

飯店攻堅畫面曝　嫌拒捕遭「警開16槍還擊」中彈亡

妻難產變植物人！夫喊「無夫妻之實」訴離　結果出爐

忙籌備婚宴妻子卻外遇！他心碎2週瘦10kg怒告

身上有17個彈孔！「善良」曾撂這句話

成功嶺士官倒臥營區草地不治　家屬疑死因不單純

台灣哪件懸案最毛骨聳然？票選出爐

更多熱門

相關新聞

台中粗工遭虐殺！監視器拍下最後一餐

台中粗工遭虐殺！監視器拍下最後一餐

台中大甲昨傳出驚悚命案，一名從事粗工的蔣姓男子(20歲)與從事承包粗工的陳姓老闆發生糾紛，遭陳女教唆兒子及好友共11人虐殺，遺體還一度放在彰化友人家中，警方循線找上門時，3名犯嫌還「伴屍滑手機」，場面令人不寒而慄。而人力派遣公司內監視器畫面還拍下蔣男最後身影，28日當晚9時許，老闆還招呼蔣男吃東西，不料不久後蔣旋即被押上車載往偏僻山區虐殺。

美容老闆娘遭竊周轉金崩潰　粗工認了：幫母還債

美容老闆娘遭竊周轉金崩潰　粗工認了：幫母還債

遲到1分鐘扣1千！他揭電子廠「暗黑規定」

遲到1分鐘扣1千！他揭電子廠「暗黑規定」

不得不斜槓的甘蔗世代

不得不斜槓的甘蔗世代

時薪比月薪還賺？　網揭正職3優勢

時薪比月薪還賺？　網揭正職3優勢

關鍵字：

派遣粗工

讀者迴響

熱門新聞

陰莖大小看手指就知　出生前注定

連3年奪視帝！　58歲男星赴陸發展「慘淪貴婦伴舞」

咳出「超臭乳白石」爽喊過癮　網一看秒懂

快訊／警匪槍戰！警開16槍還擊　槍擊要犯中彈不治

19歲孕妻詭異失蹤　23年後「回家」了！

正妹點宵夜上空取餐！外送員一看崩潰

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

吃到飽霸主是哪家？　內行點名「這2間超難排」

弟媳在家不穿內衣褲！她勸1句「被尪狠罵」真相吐血

富商花2億元挖礦！1800台電腦海撈3千顆乙太幣

全台一波降雨　「冷鋒過境」探15℃時間曝

快訊／台中暗夜槍響　嫌自轟送醫急救

草東鼓手驚傳逝世　父皺眉：平常少聯繫

26歲妻「一個月啪1次」他崩潰：女生這麼沒性慾？

「最大考驗明年1月才要來」　醫：口罩絕不能拿下

更多

最夯影音

更多
許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」

許孟哲觀察趙孟姿穿搭「偷配情侶裝」　江宏傑離婚3個月認「與福原愛還有聯絡」
龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

龍龍嗆澎恰恰：你該不會要切割吧？　現身「台版魷魚」..大魔王001登場了！

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

草東沒有派對鼓手「陳屍防疫旅館」　警消證實：死亡多時..得年26歲

飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

飛機遭12級強風猛吹「空中狂晃」　驚險5mins全錄下...終安全降落！

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

言承旭合體「曾經的愛人」莫文蔚　「牽手+深情對望」合唱《如果沒有你》

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面