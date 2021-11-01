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社會 社會焦點 保障人權

獨／幫阿嬤折紙蓮花貼家用！20歲粗工遭虐殺　靈前冷清曝坎坷身世

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲蔣男的小靈位，今日有他的友人前往上香。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市20歲蔣姓派遣粗工日前遭公司多名同事持鋁棒、甩棍毆打致死，傷勢多集中在頭部、上半身，為何蔣男遭此毒手，同事仍說詞閃爍，檢警將持續調查，以釐清案情。《東森新媒體ETtoday》今至台中崇德殯儀館，蔣男友人表示，蔣親人所剩無幾，獨自來到台中生活，不知道究竟為何陷入慘案。

記者今日前往蔣男位於崇德殯儀館的小靈位，靈位前擺有不少供品，不過無親友在旁為其摺蓮花、寫經文，僅有數名友人到場上香。友人指出，蔣男遇害前已沒什麼親人，只剩下一些遠親，對於為何慘遭毒手並不清楚，希望檢警能查個水落石出。

蔣母先前透露，蔣男是彰化人，在兒子還小時她就離婚改嫁，兒子由祖母帶大，為感念阿嬤更是長期吃素；5年前前夫過世，兒子長大後會幫阿嬤折紙蓮花貼補家用，但工作不順，平時以打零工為生，是非常孝順又乖的孩子。

另外，蔣男生前還在臉書上多次發文，寫下「有想要做折蓮花家庭代工的人請私下密我訊息或是加入我的賴」、「我想要找家庭代工的工作」等語，為生計拚搏，未料找到臨時粗工後，卻不幸遇害。

據悉，蔣男28日第一天上班，遭陳女的兒子謝男及他的同事、友人盧男、梁男、馮男、林男、楊男、馮女、黃女、高女、鐘男等9名20歲上下的年輕男女，涉嫌持鋁棒、甩棍毆打致死，後由馮男開車載著其中3人，將奄奄一息的蔣男塞到後車廂，載至馮男彰化租屋處，蔣男途中傷重身亡。

事後盧男、梁男返家，因良心不安主動投案，警方循線至彰化縣埤頭鄉尋獲蔣男遺體。警方原根據盧、梁供詞，認係陳女教唆施暴，其他人才犯下犯行，將相關涉案人逮捕到案後，移送台中地檢署。經檢方複訊，卻認陳女涉案程度不明或輕微，昨晚以5萬元交保。

至於盧、梁等7人，檢方依涉嫌傷害致死、妨害自由等罪，所犯是5年以上重罪，有串證、逃亡之虞，向台中地院聲請羈押禁見獲准；鍾男因涉案情節不大，訊後限制住居；高女罪嫌不足請回。尚有1名楊男在逃。

在警詢、檢方複訊過程中，馮男等人說詞反覆，對於案情避重就輕，有人稱之所以會打人，是因蔣抱怨薪資太少，原本只想教訓他，未料到竟鬧出人命，闖下大禍。

而死者蔣男母親則說，警方透露，這些人行凶真正動機，是知道蔣男得到阿嬤的一些遺產，強迫蔣男提領遭拒，才憤而痛下殺手。對此，台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，案情正由承辦檢察官調查釐清中。

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