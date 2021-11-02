遇洪水滅園1861名遊客不退票力挺　景區重啟送「10年免門票」VIP

記者魏有德／綜合報導

河南鄭州櫻桃溝奇幻王國景區在「720暴雨」時遭逢洪災，整片園區遊樂設施泡在積水裡毀壞殆盡，景區泥漿遍佈、滿目瘡痍。當時，一位名叫冬冬的網友在微博上留下「不退票了」的留言，獲得1861名持有預售票的遊客支持。經重建，景區訂於12日重新開園，同時決定送上「10年免門票」的大禮，以答謝冬冬們的暖心力挺。

▲櫻桃溝奇幻王國景區在鄭州「720暴雨」時遭逢洪災，園區一片滿目瘡痍。（圖／翻攝鄭州廣電）

鄭州櫻桃溝奇幻王國副總經理馬寶記表示，園區在「720暴雨」後被迫關園，隨即開通退票平台，「有一部分遊客認為要支援災區，堅持不退票，我們也挺感動的，便想著要做回饋活動。」

▲景區將遊客不退票的暖心支持化為重建的力量。（圖／翻攝鄭州廣電）

馬寶記提到，災情過後看到園區滿目瘡痍，其實內心的挫折感很大，但看到遊客們的愛心支持，以不退票的方式給我們很大的鼓舞，也特別溫暖，「既然有這麼多人關注和支持，我們就積極進行災後重建，早日把項目（景區）重新呈現出來。」

▲為答謝1861名不退票的遊客，景區發出10年無限次數的免門票VIP卡。（圖／翻攝鄭州廣電）

據了解，鄭州櫻桃溝奇幻王國景區將於11月12日重新開放，景區也決定向這1861名在危難之際選擇不退票的遊客贈送《「鄭」城有愛》卡一張，憑卡便可免門票遊覽「櫻桃溝奇幻王國」10年（不限次數），希望和「冬冬」一樣不離不棄的遊客們，可以聯繫景區領取這份感謝的大禮。