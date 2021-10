印度新人無畏洪水　同坐大鍋子「漂」去結婚

▲印度一對夫婦不畏風雨,坐在鍋子內前往婚禮現場。(圖/翻攝tweeter@ANI)

實習記者黃靜芸/綜合報導

印度南部喀拉拉邦(Kerala)近日遭遇暴雨,許多地方都因豪雨而淹水,一對夫婦卻不畏風雨,坐在大型鍋子裡,穿過淹沒的街道,到達婚禮現場。據報導,這對夫婦是向當地寺廟借大型鍋子,並招募兩名男子來幫忙推動他們。影片一出,引起網友瘋狂傳發。

據外媒報導,新娘在婚禮結束後告訴記者,「這變成我們從未想像過的婚禮」。大雨造成的洪水及土石流,已在全邦造成至少28人死亡,印度氣象局(IMD)週一向該邦11個地區發布黃色警戒。雖然這對夫婦的婚禮場地部分也被淹沒,但兩人還是決定在一個小型儀式上喜結連理。

影片的背景中可聽到,「應該訂一艘船而不是一輛車」,因遇洪水沖擊,汽車和公車已被淹沒。

國家災難響應部隊(NDRF)和武裝部隊已部署在全邦各地,以協助救援行動。邦政府開設了數百個救援中心,以庇護因洪水而撤離的人。國家救災部隊表示,這場洪水可能是由暴風雨引起的,摧毀了90間房屋,另外有702間房屋部分被破壞。

#WATCH | A bride and a groom in flood affected Alappuzha of Kerala were ferried to Panayannurkavu Devi Temple, Thalavady in a cooking vessel for their wedding. Bride Aishwarya, a resident of Ambalapuzha, & groom Akash, a resident of Thakazhi, are both health workers in Chengannur pic.twitter.com/pBFvLHilF4