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一斤菠菜抵兩斤豬肉！　陸綠葉蔬菜瘋漲數倍...背後原因曝光

▲蔬菜,波菜,菜價。（圖／CFP）

▲以波菜為代表的綠葉蔬菜漲幅最兇。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸近期菜價飆漲，以菠菜為首的綠葉蔬菜漲幅最兇，其中，波菜一斤（0.5公斤）最高價約為17.6元人民幣（約75.68元新台幣），相較於同期的豬肉價格一斤8元人民幣（約34.4元新台幣），菜比肉貴的市場現象令外界疑惑。據了解，菜價昂貴除氣溫驟降儲運時間縮短影響，夏季主要蔬菜產地出現的暴雨洪澇，也成為菜價飆漲的主因之一。

▲蔬菜,波菜,菜價。（圖／CFP）

▲受暴雨洪澇影響，大陸菜價飆漲。（圖／CFP）

《中新網》報導，10月15日至10月22日，全國286家產銷地批發市場19種蔬菜平均價格為4.87元（人民幣）/公斤，比上周上升11.6%，同比上升27.4%。其中，菜花、茄子、菠菜、豆角和芹菜的價格環比漲幅較大，幅度分別為26.9%、20.3%、17.5%、16.8%和16.7%。

中國蔬菜流通協會常務副會長陳明均表示，河南、山東、河北、山西等地8月份都遭受不同程度的暴雨災害，其中，山東、河南、河北又是蔬菜主產區，對市場上蔬菜供應造成較大影響，「長時間洪澇災害下，對處在生長期的蔬菜也帶來一定影響，進而影響到後續供應。」

北京新發地市場統計部負責人劉通認為，「北方地區蔬菜受淹以後，商戶要到全國各地去收菜，在收購過程中，也把其他地區的蔬菜價格拉高，蔬菜價格上漲成為普遍性現象。」

▲蔬菜,波菜,菜價。（圖／CFP）

▲河北石家莊蔬菜批發市場。（圖／CFP）

此外，菜比肉貴還與豬肉價格暴跌有關。自2021年1月份起，大陸豬肉價格連續探底，數據顯示，10月份第2周集貿市場豬肉均價為每斤（0.5公斤）10.5元人民幣（約45.15元新台幣），比1月份下降60.8%，部分地區甚至不到8元人民幣（約34.4元新台幣）。

值得注意的是，大陸居高不下的蔬菜價格還存在不同品種及不同城市的漲幅差異。以菠菜為代表的綠葉菜價格能連漲數倍，也有很多耐儲運類的蔬菜價格幾乎原地不動；不同城市的漲幅也存在不同，有的城市菠菜一斤15元（人民幣，下同），有的城市7至8元，甚至有4至5元就能買到。

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