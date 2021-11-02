警長「出一張嘴」接地氣　村民都按讚

▲向村民宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「咪乎咪桑，烏泥囊」！台東縣警察局關山分局霧鹿派出所所長胡松俊仁為布農族人，傳承一口流利的布農族語，而且還學以致用，於轄內參加各項活動實施預防犯罪、防詐騙及交通安全宣導時，均使用布農族語「接地氣」，不僅讓長者們聽得懂，也讓年輕輩的族人了解文化傳承的重要性；胡松所長不僅使宣導效果十足，也獲得部落民眾一致的好評與肯定！

因COVID-19(新冠肺炎)疫情趨緩，關山警察分局主動走入社區，藉由參加各項活動，如社區治安會議、部落會議及教會禮拜等時機，前往實施預防犯罪、防詐騙及交通安全等宣導；霧鹿派出所所長胡松俊仁實施宣導時，更是「接地氣」的使用布農族語，針對使用者越來越多的「電動代步器」，提醒使用電動代步器等同「行人」，應行駛於人行道上，若無人行道，於道路行駛應儘量靠邊，最好於後方黏貼反光貼紙，或是套(穿)上反光背心，俾利增加夜間辨識度，以免遭後方車輛追撞。

還有騎乘機車應正確配戴安全帽，轉彎前30公尺要打方向燈，儘量遠離大型車輛；晨昏外出要穿著鮮豔衣物，過馬路要依紅綠燈號誌行進，而且要「左看、右看、再左看」務必注意轉彎車等交通安全守則，以確保行的安全！若發現可疑人事物，請撥打110電話報案，以維護自身及社區安全；胡松所長以輕鬆談話性的宣導方式，再搭配案例說明，讓在場年長者都能夠聽得懂、聽得進，不僅有效提升宣導效果，也獲得部落族人的肯定與讚許！

關山警察分局表示，老年人因為聽覺與視覺都不及年輕人的反應，且高齡者行動較不便，遇到高齡者時應多加注意與禮讓，並主動協助年長者穿越道路，相信道路交通事故會減少些，並以關懷生命、尊重長者的心，保障其「行」的安全。「多一份體貼、多一分關懷」就可以防範意外事故的發生。