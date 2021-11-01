台東稅務局稅愛藝文歡樂開演　局長與弱勢朋友同歡

▲阿尼色弗兒童之家，一起觀看演出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣稅務局結合縣府文化處日前在藝文中心舉辦「稅愛藝文 關懷弱勢」公益活動，邀請轄內弱勢團體同歡，共同欣賞藝文表演「雞姑娘招親」，也呼籲民眾多利用多元方式繳納稅款。

稅務局長李素琴表示，此次公益活動，特別挑選適合親子一起觀看的戲劇演出活動，節目表演結合傳統與創新，以京崑劇演繹的兒童戲講述美麗的雞姑娘為求得圓滿姻緣的故事。邀請縣內家扶、阿尼色弗、李勝賢基金會、家庭照顧者關懷協會、向日葵關懷協會、身心障礙協會、創世社會福利基金會、自閉兒家庭關懷協會、肢體障礙協會等社福團體同樂。

李素琴特別宣導11月地價稅開徵且稅單已陸續寄出，提醒民眾按時繳稅外，並鼓勵參與藝文活動的民眾多多利用多元方式繳納稅款，今年度使用行動支付繳稅或已完成申辦約定轉帳繳納地價稅的朋友，開徵結束後有機會抽500元超商禮品！同時也推廣「統一發票多元兌獎APP」能夠即時掌握消費資訊，不受時間、地域限制，提供24小時兌領獎服務，確保民眾領獎權利的益處。此次兌換藝文票券活動，共募集之紙本發票500張及雲端發票620張，將全數捐贈與台東家扶中心等23家合法社福機構。