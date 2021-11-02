營建工地自主管理不揚塵　當慢生活的好鄰居

▲營建工地落實自主管理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

秋冬季節正是東北季風盛行的時節，強勁的季風容易捲揚起地面砂土造成揚塵，影響空氣品質，甚至危及民眾健康，台東縣政府積極防制河川揚塵，也對容易引起揚塵的營建工程防制措施相當重視。截至今年10月，共計有92件施工揚塵陳情案件，顯示民眾對於空氣品質的重視，台東縣環保局亦積極透過巡查輔導機制，期待工地都是慢生活、維護台東良好空氣品質的的好鄰居。

縣長饒慶鈴表示，台東縣推展慢經濟，擁有全國最好的空氣品質是絕佳的賣點，為維護永續優質的環境，特別請環保局要妥善監督管制營建工程的各項污染防制作為，落實營建工地自主管理，不髒、不亂、不揚塵、綠美化，一起推展慢活經濟，做個好厝邊。

台東縣環保局指出，今年1至10月台東縣施工揚塵空氣污染陳情案件達92件，尤其目前正值東北季風季節，呼籲營建工程單位應做好工地裸露面與行車路徑的灑水作業、建物防塵網、土方堆置覆蓋、車輛出門前清洗設備等防制措施，避免在施工期造成揚塵污染，影響周遭居民生活環境；若營建工地發生揚塵空氣污染行為，可依空氣污染防制法處10萬元以上500萬元以下罰鍰；或塵土掉落污染路面行為，可依廢棄物清理法處1,200元以上6,000元以下罰鍰。

環保局提醒，各營建業主、承包工程廠商確實依環保法規設置防制設施，切不可存著僥倖心態，遭受處罰，民眾如發現環境污染情事，為儘速及時處理，請撥免費24小時免費陳情專線0800-066-666或台東環保局電話221999，由專人為您受理報案（如有照片、影片，請註明案情寄電子信箱t108@epb.taitung.gov.tw)或您可透過公害陳情網頁(https://ww3.epa.gov.tw)、手機APP「公害報報」方式報案。