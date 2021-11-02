愛購台東起跑！在地消費抽油電車　加碼活動抽iPhone 13PRO

▲▼愛購台東消費季活動鼓勵在地消費，有機會抽中最大獎油電汽車：另外有加碼抽iPhone 13 PRO。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府為提振在地經濟，再次推出2021愛購台東消費季活動，鼓勵在地消費，12日起開放發票登錄，只要自10月8日起在台北東消費累計滿500元，即可獲得抽獎機會，最大獎為油電汽車乙輛及總價值超過百萬元以上的多種獎項。

自5月起新冠肺炎疫情重挫台東觀光及市場消費，縣府為再創國旅商機，並配合中央政府五倍券發放刺激全台消費，延續去年愛購台東消費季活動帶來的消費熱潮，再次推出2021年版。

凡10月8日起在台東在地消費之發票均可登錄，金額累計滿5百元即可獲得1次抽獎機會，不僅歡迎觀光客來台東消費有機會獲得汽車等大獎外，也希望縣民能夠極力在台東消費，消費越多累計抽獎次數越多，希望在這後疫情時代，加碼消費抽獎活動，讓大家在台東玩得盡興、買的高興。

此外，台東縣政府特別加碼推出預告活動，自11月1至10日23:59止，民眾只要到『愛購台東I GO TAITUNG』粉絲專頁按讚，留言『I GO TAITUNG我消費大獎汽車開回家』，同時Tag 3位好友並分享貼文，就有機會將iPhone 13 PRO（128G）帶回家。

縣府將於11月11日將隨機抽出得獎者，並公告於『愛購台東I GO TAITUNG』粉絲專頁，更多活動相關訊息，可上粉絲專頁查詢（網址：https://www.facebook.com/igotaitung ）不要錯過。

