張淑晶入獄濫告還沒完！跟哥哥為收租鬧翻　房客因這事衰吃官司

▲房東張淑晶目前已入監服刑，但先前因房租糾紛和房客互控案件仍持續訴訟中。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

在雙北地區坑殺房客的女房東張淑晶，已因造假租約被依偽造文書判刑8月定讞入監，不過她和房客們的官司仍持續進行，先前張淑晶和哥哥打房產官司時，法院為了清算房租收益，傳喚陳姓房客作證曾付3個月房租當押金，竟遭張淑晶控告偽證罪，房客無奈拿出當時張淑晶簽名租約，證明所說屬實，台北地檢署2日將房客不起訴。

目前張淑晶仍因誣告多名房客案，二審重判9年8月，目前上訴最高法院審理中，而她原本名下位於台北市復興南路的1間房產，是屬於哥哥張振盛的，借名登記給張淑晶，由張淑晶處理相關出租問題，後來兄妹倆鬧翻，哥哥要把房產拿回去，張淑晶要求把哥哥吐還先前代墊的稅務水電等費用。

親兄妹明算帳，在法院傳喚證人、調閱書證，逐筆扣抵相關費用時，1名陳姓房客做證稱，他在2013年10月到2014年9月間，以每月3萬2千元租房當工作室，並付了3個月押金，張淑晶不滿陳男有關押金的證詞，導致這筆租房總收益被墊高到48萬元，因此另外向台北地檢署提告指控陳男偽證。

剛好此時，張淑晶因偽造文書案遭判刑定讞，即將入監服刑，檢察官傳喚不到張淑晶，不過陳男拿出當時的租約，上面有手寫的「租金先收3個月」，並有張淑晶簽名，檢察官因此認為陳男並沒有做任何虛偽陳述，處分不起訴。至於張淑晶為復興南路房產和哥哥打官司，高院日前已判哥哥要償還張淑晶64萬餘元的代墊款。